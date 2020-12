U Prijedoru formiran inicijativni odbor Narodne partije Srpske

PRIJEDOR - U Prijedoru je danas formiran Inicijativni odbor Narodne partije Srpske /NPS/, a za predsjednika je izabrana Olivera Brdar Mirković.

Formiranju Inicijativnog odbora NPS-a u Prijedoru od 37 članova prisustvovao je predsjednik stranke Darko Banjac, koji je rekao da su do sada formirali šest opštinskih i gradskih inicijativnih odbora u izbornim jedinicama 4 i 6, a danas i u Izbornoj jedinici 1.

Banjac je dodao da su naredne sedmice u Hercegovini i očekuje da će do 31. decembra biti formirano između 12 i 15 inicijativnih odbora, a cilj je da do marta to bude urađeno u 40 opština i gradova.

On je dodao da su parlamentarni izbori 2022. godine prvi test za novu stranku, te je istakao ubjeđenje da će NPS u ovoj izbornoj jedinici imati više od 5.500 glasova, a u Prijedora više od 3.000.

Banjac je naveo da mu je drago što je Mirkovićeva prihvatila tako odgovoran zadatak u Prijedoru, dok je ona zahvalila za ukazano povjerenje.

Mirkovićeva je dodala da im je u planu da do kraja marta pokušaju da formiraju što više mjesnih odbora.

"Puno mladih je uključeno u ovu priču i vjerujem da će oni donijeti jednu novu energiju koja je biti na dobrobit zajedno", rekla je novinarima Mirkovićeva.

Povjerenik za formiranje Inicijativnog odbora NPS-a u Prijedoru Stevica Dronjak očekuje da će imati klub odbornika u Skupštini grada Prijedora.

"Mi, koji smo na inicijativnom odboru, nismo se odrekli DNS-a već se DNS odrekao nas. U prilog tome govori i činjenica da je ovdje bila prisutna većina predsjednika mjesnih odbora, te predsjednika aktiva mladih i žena", rekao je Dronjak.

Jedan od osnivača NPS-a Đorđe Popović rekao je da je riječ o veoma ozbiljnim mladih ljudima koji su veoma aktivni u politici i kroz provođenje politike DNS-a u prošlosti u više navrata su, kako je naveo, bili izigrani, nevrednovani, nekonsultovani.

"To su mladi ljudi koji žele da se pokažu. Siguran sam da je ovo jedan od najboljih načina da NPS u Prijedoru zauzme veoma značajno mjesto, u šta sam uzbijeđen", rekao je Popović.

Današnjem skupu u Prijedoru prisustvovao je i narodni poslanik Diko Cvjetinović.