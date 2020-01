U RS na snagu stupio Zakon o platama zaposlenih u pravosuđu

BANJALUKA - U Republici Srpskoj stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa kojim je propisano povećanje plata od pet do 20 odsto, rečeno je danas Srni u Ministarstvu pravde Republike Srpske.

Portparol Ministarstva pravde Sanja Džombić istakla je da su platni koeficijenti uvećani za 2. 296 radnika, koji su zaposleni u institucijama pravosuđa Republike Srpske.

"Zakonom je propisano da će platni koeficijenti do 5,00 biti uvećani za 20 odsto, od 5,50 do 10,90 za 10, platni koeficijenti od 11,15 do 19,05 za sedam odsto, a platni koeficijenti od 19,25 do 26,23 za pet odsto", precizirala je Džombićeva.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u novembru prošle godine set izmjena zakona o platama radnicima u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu.