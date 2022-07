U RS se lani iz EU fondova slilo oko pola milijarde maraka

BANJALUKA - Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić pozvao je zainteresovane da što više apliciraju za ponuđena sredstva iz fondova EU, ilustrujući to podatkom da su aplikanti iz Srpske u prošloj godini na ovom planu učestvovali u realizaciji 182 takva projekta, ukupne vrijednosti od oko 255 miliona evra.

Klokić je naveo da je poenta da što više ljudi iz Srpske iskoristi ovu priliku i aplicira za ponuđeni novac.

"Benefiti su ogromni. Uvjerio sam se u to dok sam obilazio naše firme koje su se prijavile na neki od fondova EU, prošle i napravile odličnu priču. Modernizovale su proizvodnju, unaprijedile poslovanje, a poenta i cilj je da svake godine bude što više takvih primjera", rekao je Klokić.

Klokić je naveo da resorno ministarstvo godinama, na različite načine i putem pokrenutog sajta "PROJEKTIEU" animira i informiše zainteresovane aplikante iz Srpske da prate pozive, pišu projekte i da se, na kraju, prijave i uzmu novac iz nama dostupnih fondova EU.

On smatra da je to donedavno bila poprilično komplikovana priča, bar kada je riječ o Republici Srpskoj, pošto svaki donator iz EU ima svoj način plasiranja informacija o otvorenim pozivima i do sada je bio slučaj da oni koji su iz Srpske zainteresovani za neke od projekata teško mogu da prate toliki broj sajtova.

"Zbog toga smo odlučili smo proceduru pojednostavimo i sve raspoložive projekte objedinimo, pa smo ove godine pokrenuli sajt. Zainteresovani na jednom mjestu mogu da pronađu bukvalno sve što ih interesuje, a ima vezu sa aktuelnim pozivima koji dolaze iz različitih EU fondova", rekao je Klokić.

Klokić je istakao da je resorno ministarstvo administrator ove internet stranice i da redovno ažuriraju podatke o novim projektima, te ih čine dostupnim svima koji to žele da znaju.

"Tu su informacije o uslovima, rokovima i količini novca za koju možete da aplicirate. U vezi s tim, u posljednjih pet godina uspostavljena je baza aplikanata iz Srpske. Njima, nevezano za sajt, na dnevnoj osnovi dostavljamo informacije o otvorenim pozivima u sferi njihovih iskazanih interesa. Osim toga, pozive redovno objavljujemo i na društvenim mrežama Ministarstva", rekao je Klokić.

POVEZATI DIJASPORU SA MATICOM

Kada je riječ o povezivanju dijaspore Srpske sa maticom, uspostavljenom Registru dijaspore i promovisanju načina upisa u njega putem nedavno objavljenog video-spota, Klokić je rekao da će ovakva promocija biti nastavljena.

Klokić je ocijenio da je spot prihvaćen odlično, bilježi veliku gledanost na društvenim mrežama, a uskoro će njegova promocija biti proširena na pojedine televizije.

"Važno je građanima približiti ovaj projekat nakon što je Republika Srpska dobila svoj Registar dijaspore. U video-spotu su praktično prikazani svi koraci kako da se zainteresovani građani u njega upišu, pronađu odgovore na pitanja o krajnjem cilju Registra. Registracija je besplatna i sigurna", napomenuo je Klokić.

On je dodao da će resorno ministarstvo uskoro objaviti informaciju koliko se ljudi do sada upisalo u Registar.

Resorni ministar kaže da su ponosni na činjenicu da su se do sada upisali naši ljudi sa raznih strana svijeta, najviše iz NJemačke, Austrije, Švajcarske, Švedske i Grčke, a prijavilo ih se mnogo i iz Australije, SAD, Belgije i Kanade.

"LJudi se svakodnevno javljaju, a raspituju se i udruženja koja okupljaju naše ljude u dijaspori, kulturno-umjetnička društva... Pozivamo sve pripadnike dijaspore da se upišu u Registar i zvanično načine prvi korak na uspostavljanju saradnje, koja bi bila obostrano značajna - i za Srpsku i dijasporu", rekao je Klokić.

ZADOVOLJSTVO RADOM PREDSTAVNIŠTAVA SRPSKE U INOSTRANSTVU

Klokić je rekao da je zadovoljan radom i aktivnostima predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u prvoj polovini ove godine, napomenuvši da su ova tijela u zemljama u kojima djeluju obilježila 30. rođendan Srpske.

"Veoma sam srećan zbog te činjenice, naročito kada vidim da ljudi u rasejanju ne zaboravljaju važne datume i sa istim žarom ih proslavljaju daleko od rodnog mjesta", istakao je Klokić.

On je naveo i da je putem predstavništava uspješno promovisan Registar dijaspore, kao i da su pojašnjavani politički stavovi Republike Srpske u evropskim organima, organizovane posjete zvaničnika Srpske drugim zemljama, kao i brojni korisni konkursi, kursevi i konferencije.

PRISTUPITI INICIJATIVI "OTVORENI BALKAN"

Klokić je ocijenio da bi Republika Srpska imala veliku korist od pristupanja BiH inicijativi "Otvoreni Balkan", koja bi omogućila lakši protok ljudi, roba, usluga i kapitala, a time i snažniju ekonomiju.

"Ekonomija Srpske mogla bi biti konkurentna i na ostalim tržištima, odnosno pozicionirana na regionalnom planu, a gotovo sigurno bi se povećale i investicije", napomenuo je Klokić.

On je ukazao da je poslovno okruženje u Republici Srpskoj jedno od najpovoljnijih u regiji i to bi bilo prepoznato i od investitora.

"Ako bi bile ukinute određene barijere posredstvom ove inicijative - bio bi omogućen dolazak određenog kapitala u Republiku Srpsku. Bio bi riješen i problem protoka robe na granicama", zaključio je Klokić.