U Sarajevu za šest mjeseci 856 oboljelih od morbila

SARAJEVO - Na području Kantona Sarajevo od 18. januara do 26. jula od morbila je oboljelo 856 lica, od kojih 789 nije bilo vakcinisano, kod 34 status je nepoznat, dok je kod 25 riječ o nepotpunoj vakcinaciji, podaci su Zavoda za javno zdravstvo ovog kantona.

Najviše oboljelih evidentirano je u opštini Novi Grad - 316, zatim na Ilidži 168, Novom Sarajevu 150, Centru 106, Vogošći 53, Starom Gradu 39, Hadžićima i Ilijašu po 11 i u Trnovu dvoje.

Najviše oboljelih, njih 278, uzrasta je od dvije do pet godina, zatim od godinu do dvije, dok ih je najmanje u dobi od 45 do 50, te starijih od 50 godina.

U navedenom periodu, najviše oboljelih od morbila - 91, zabilježeno je od 25. do 31. marta.