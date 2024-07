U Srpskoj ostaje veća kazna zbog džointa nego zbog pedofilije

BANJALUKA - Ministarstvo pravde Republike Srpske odbilo je inicijativu banjalučkog advokata Aleksandra Jokića, što u praksi znači da u Srpskoj, po Krivičnom zakoniku, do daljeg na snazi ostaje veća kazna zaprijećena zbog džointa nego zbog obljube djeteta.

Vlada Republike Srpske je, naime, na sjednici održanoj 4. jula utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, ali se tu nije našla Jokićeva inicijativa.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije pisale, prema važećem zakonu, ako neko svoje poznanike "počasti" džointom, zaprijećena mu je veća kazna nego onom ko dijete obljubi ili ga navodi na učestvovanje u snimanju pornografije.

"Ko navodi drugog na uživanje droge ili mu daje drogu da je uživa on ili drugo lice, ili stavi na raspolaganje prostorije radi uživanja droge ili na drugi način omogućuje drugom da uživa drogu, biće kažnjen zatvorom od jedne do osam godina", ističe se u članu 208, stav 1, Krivičnog zakonika.

U stavu 2. stoji da je kazna od dvije do 12 godina zaprijećena onom ko to uradi prema djetetu, duševno poremećenom licu ili prema više lica ili u školi itd.

Jokić je, zbog toga, predložio da u stavu 1. maksimalna zaprijećena kazna iznosi tri godine, a da se stav 2. ne odnosi na one koji to urade prema više lica, te da kazna bude od jedne do osam godina.

Međutim, novim izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koriguju se samo odredbe koje se odnose na rodni identitet, a u Nacrtu je navedeno zašto Ministarstvo nije imalo sluha za Jokićevu inicijativu.

Jokić je, navodi se u Nacrtu, dostavio Ministarstvu pravde Srpske Inicijativu za izmjenu člana 208. (omogućavanje uživanja opojnih droga) Krivičnog zakonika Republike Srpske gdje se predlaže izmjena stava 1. na način da se propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina zamijeni kaznom do tri godine, a da se u stavu 2. riječi: "prema više lica" brišu i propisana kazna zatvora u trajanju od dvije do 12 godina zamijeni kaznom zatvora od jedne do osam godina.

"Inicijativa advokata Aleksandra Jokića nije prihvaćena iz razloga što su krivične sankcije koje su propisane za krivično djelo omogućavanje uživanja droga srazmjerne težini i društvenoj opasnosti tog krivičnog djela i ne bi ih trebalo ublažavati", navodi se u Nacrtu.

Jokić je u izjavi za "Nezavisne novine" rekao da nije zvanično informisan da je njegov prijedlog odbijen.

"Ako je to tačno, to je dokaz da živimo najveću krizu pravne profesije od nastanka RS do danas", ističe Jokić.

"Bitnije" je, dodaje, izbaciti rodno senzitivni jezik iz Krivičnog zakonika Republike Srpske nego uskladiti kaznenu politiku tako da se za zajedničko konzumiranje droge (jednog džointa) ne ide na veću zatvorsku kaznu nego za obljubu djeteta, iskorištavanje djeteta za pornografiju, otmicu...

"Plašim se da ćemo posljedice osjećati jako dugo. Krivični zakonik je postao poligon za politikanstvo i najjeftiniji populizam. Više od toga boli zaglušujuća tišina pravosudne zajednice na ovo što se radi", rekao je Jokić za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, u Krivičnom zakoniku Srpske navedeno je da "ko izvrši obljubu ili s njom izjednačenu polnu radnju sa djetetom mlađim od 15 godina biće kažnjen kaznom zatvora od dvije do deset godina".

Ali, ni to nije sve, već "ko navodi dijete na učestvovanje u snimanju dječje pornografije ili ko organizuje ili omogući snimanje dječje pornografije, biće kažnjen zatvorom od šest mjeseci do pet godina". Čak i ako pritom upotrijebi silu, kazna je manja nego za omogućavanje uživanja droge.

