U Srpskoj uskoro dostupni prenatalni testovi za sve trudnice

BANJALUKA – Željka Cvijanović, predsjedavajuća Predsjedništva BiH, najavila je da bi već početkom ljeta sve trudnice u Republici Srpskoj mogle imati pristup prenatalnim testovima, jer se ušlo u završnu fazu ove inicijative.

"Od prvobitne ideje da mogućnost testiranja imaju trudnice starije od 35 godina i one koje imaju određene indikacije došlo je do ideje da prenatalni testovi budu omogućene svim trudnicama bez obzira na godine i indikacije", rekla je ona i dodača da se došlo do faze kada se može raspisati javni poziv za izbor referentne institucije koja bi radila testove, a uzorci će biti uzimani u Univerzitetskom kliničkom centru RS u Banjaluci.

"Očekujemo da bi 1. jula mogli omogućiti trudnicama testove", istakla je Cvijanovićeva.