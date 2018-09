U Trebinju održana centralna tribina DNS-a

TREBINJE - Predizborna predstavljanja stranaka uoči predstojećih Opštin izbora u Trebinju su započeta centralnom Demokratskog narodnog saveza na kojoj su predstavljeni kandidati za Narodnu skupštinu RS i Parlamentarnu skupštinu BiH izbornih jedinica 9 i 3.

Naročite ovacije i aplauze izazvala su obećanja da DNS u Sarajevu neće dozvoliti dalji prenos nadležnosti, ali će njihovi poslanici raditi i na unutrašnjem jačanju Republike Srpske.

Potpredsjednik DNS-a Milan Radović je bio konkretan – ne odstupa se ni pedlja u Sarajevu, sa što većom borbom za izgradnju i unutrašnje jačanje Republike Srpske.

“Naši prioriteti su ekonomija, jer je to ključ svih problema i rješenje nezaposlenosti i punjenja budžeta, a naši kadrovi i kandidati to mogu postići i izboriti se za što veći broj poslaničkih mjesta, kako bismo što više uticali na bolji i kvalitetniji život građana Republike Srpske”, istakao je on.

Nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedince 3 Nenad Nešić je naročite aplauze dobio govoreći o izgradnji dugo očekivanih puteva kroz Hercegovinu koju će, kako je rekao, graditi kao da je njegovo Sarajevo, jer svaki grad u Republici Srpskoj smatra svojim i podjednako važnim.

„Od Nenada Nešića, ako bude poslanik u bh Parlamentu, nemojte očekivati nikakve prenose nadležnosti, već samo jaču Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine, jer mogu da vam garantujem da ću biti nacionalno tvrd, ali isto tako se zalagati za više zapošljavanja, bolju ekonomiju i više pravde u društvu“, istakao je Nešić, obećavši da će, ako uđe u bh Parlament, u Trebinju otvoriti kancelariju kao parlamentara, kako bi saslušao i pomogao svim ljudima ovoga kraja.

Sa njim se složio i predsjednik trebinjskog Gradskog odbora DNS-a Petar Ivanković, koji je, kao kandidat sa liste za Narodnu skupštinu RS, podvukao slogane svoje stranke Odgovorno i Riječ je riječ.

„Da se još uvijek držimo starog slogana „Riječ je riječ“ svjedočite upravo vi, dragi moji Trebinjci, vi kojima nismo mnogo obećavali, ali smo sva obećanja ispunili i kojima ćemo data obećanja i ubuduće ispunjavati. Jer, Marko Pavić jeste miran i staložen čovjek, ali iza onoga što kaže stoji čvrsto i stameno brani svoje stavove. Naši ministri nisu galamdžije, ali njihova riječ, uvjerili ste se, odzvanja snažno I tako će i biti”, naglasio je Ivanković.

Na skupu se obratio i Spomenko Stojanović, nosilac liste Izborne jedinice 9, za Narodnu skupštinu RS, koji je istakao da je cilj DNS jedan poslanik u Narodnoj skupštini iz ove regije i jedan poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH za Izbornu jedinicu 3.

Mladi Trebinjac Bojan Šapurić je kratko poručio da ne želi davati nikakva obećanja, ali da poziva građane Srpske da ODGOVORNO glasaju za prave ljude, jer će olovka u rukama glasača 7. oktobra postati oružje za borbu za njihovu budućnost u naredne četiri godine, dok je Danijela Jelić, koja se, kao specijalista medicinske mikrobiologije, u šali okupljenim obratila medicinskim riječnikom, istakla da je univerzalni recept preporuka odgovornih ljudi iz DNS-a, a oni će, kako kaže, razvojnim projektima I privlačenjima investicija, jednako ulagati I u Banjaluku I u Ljubinje, I u Trebinje…