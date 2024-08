U Turskoj počinje emitovanje serije o Naseru Oriću (VIDEO)

Za Srbe u BiH ratni zločinac, za Haški tribunal oslobođen krivice, za mještane sela u okolini Bratunca zauvijek krvnik.

Naser Orić, međutim, prošlog vikenda postao je i filmovani heroj. Naime, u Turskoj počinje emitovanje igrane serije pod nazivom “Naser moja priča”.

Dugo pripremana i najavljivana, serija je proteklog vikenda promovisana kroz nekoliko trejlera kao priča o heroju koji je promijenio tok rata u BiH. Preživjeli Srbi iz istočne Bosne pamtiće ga, kažu, samo po zlodjelima. Da je serija rađena po istinitim događajima, smatraju da bi Naser Orić onda bio odveden ponovo u Hag.

Radojka Filipović, predsjednica Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunac, ogorčena je zbog serije.

“Naser Orić je oslobođen, a 3.500 ljudi ubijeno. Žena, djece, trudnica, poklano, sve što su stigli, to su pobili, poklali… Ja vama da pokažem slike koje je Naser Orić svojom rukom uradio, njegova banda, onda bi vam bilo dosta jasno da nema pomirenja. Ja njima ruku neću pružiti”, navodi Filipovićeva, piše Blic.

Dok glavni i ostali turski glumci pokušavaju da na sve načine dočaraju publici lik Nasera Orića, a informacije o seriji pune medije u BiH, poznavaoci svijeta filma podsjećaju da je iz Turske prije nekoliko godina već stigla romansirana biografija o Aliji Izetbegoviću, ali da je ovo još drastičnije.

Ovakvi potezi potiru svaku ideju o pomirenju, kaže za Blic televiziju Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.

“Moguće da je on za neke Bošnjake heroj koji ih je branio, međutim za Srbe je on veoma sporna ličnost zato što ga oni optužuju da je on zapravo bio taj koji je organizovao napade na srpska sela koji su rezultirali jednim brojem žrtava”, analizira Popov.

Kako kaže, ne postoji inicijativa generalno u regionu da se suočimo sa prošlošću.

“I da kažemo tačno je, ljudi koji su pripadnici srpskog naroda su učinili te i te zločine, žrtve su bile ti i ti ljudi i obrnuto, tako da bi tek onda to bio put ka pomirenju. Ovako svako licitira sa brojem svojih žrtava, iako svaka žrtva ima ime i prezime i zaslužuje pijetet”, smatra Popov.

