U banjalučkom SP-u 1.300 novih članova

BANJALUKA – Od izbora novog rukovodstva Gradskog odbora Socijalističke partije u Banjaluci prije pet mjeseci, pa do danas, Socijalisti bilježe rast od 1.300 novih članova u najvećem gradu Srpske.

Predsjednik Gradskog odbora SP Banjaluka Goran Selak kaže da je za sada zadovoljan radom Gradske organizacije, ali i da očekuje još bolje rezultate, kako na predstojećim izborima, tako i u samoj organizaciji, masovnosti i aktivnostima Socijalista.

"Raduje me prvenstveno činjenica da među 1.300 novih članova najveći broj čine oni koji do sada nisu bili politički angažovani, odnosno nisu bili članovi drugih partija. Gradski odbor Banjaluka od ove godine radi sa jednom novom energijom, složno i vrijedno. To je nešto što građani prepoznaju i zbog čega nam prilaze. Naša vrata su uvijek otvorena za sve vrijedne ljude sa dobrim idejama", kaže Selak.

Jedna od prvih stvari koje je novi predsjednik Gradskog odbora uradio, bilo je zakazivanje sastanaka sa svim mjesnim odborima na području Banjaluke, sa ciljem sagledavanja stanja na terenu.

"Cilj nam je da se upoznamo sa stanjem na terenu, sa radom mjesnih odbora i sa problemima koje građani imaju u svojim naseljima. Obišli smo u poslednjih mjesec dana većinu mjesnih zajednica, podržali naše mjesne odbore, razgovarali smo sa našim članovima i dobili vrijedne sugestije i inicijative iz baze. Uspostavili smo novi način rada i to daje prve rezultate. Tek nam slijedi veliki posao, ali i veliki rezultati, koje očekujemo bez imalo lažnog optimizma", ističe Selak.