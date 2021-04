U četvrtak još 20.000 vakcina za RS

ISTOČNO SARAJEVO - Očekujemo da ćemo imati značajniji priliv vakcina, već u četvrt ću s Vučićem preuzeti 20.000 vakcina za RS, rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, na današnjoj konferenciji za novinare.

"RS ima vakcina potrebnih za 770.000 stanovnika od 1,2 miliona koliko ima RS", rekao je Dodik.

Dodao je da je jedini način borbe protiv pandemije virusa korona onaj koji su predložili stručnjaci i da je to uvijek pokazalo dobre rezultate.

"Treći val jenjava isključivo jer smo donijeli mjere", rekao je Dodik ističući da i dalje zabrinjava stopa smrtnosti od posljedica virusa korona u RS.

Povećanje plata

Govereći o ekonomiji, Dodik je rekao da već nerednog mjeseca možemo očekivati donošenje odluke o povećanju plata.

"Mislim da možemo izraziti zadovoljstvo da RS bilježi dobro kretanje i najvjerovatnije ćemo već u maju donijeti odluku o povećanju plata u zdravstvu, prosvjeti, policiji i učiniti pritisak na realni sektor da i on sam poveća plate radnicima. Zato smo spremni da zajedno razgovaramo s poslovnom zajednicom", naglasio je Dodik.

"Koja je korist Bošnjaka što u Predsjedništvu sjedi Komšić"

Prema Dodikovim riječima zajednički nivo vlasti BiH ostaje neuspješan, nedorečen, neefikasan, poprilično truo sa stanovišta inicijative da se nešto uradi, posebno ističući Izborni zakon.

"To se sve bazira na priči o tome kako riješiti pitanje Sejdić-Finci. RS je izvan tog procesa jer RS ima svoj odgovor na to pitanje. Na nivou FBiH ostaju isti problemi kao i prije 11 godina. Koja korist je Bošnjaka što u Predsjedništvu sjedi Komšić. Ima li ijedan Bošnjak koji može reći da su nešto time dobili? Samo su dobili probleme sa Hrvatima", rekao je Dodik i dodao:

"Ja bih se mogao složiti s američkim ambasadom da entiteti nemaju perspektivu izvan BiH, ali entiteti neće postojati izvan BiH već će postojati nezavisne države. Pomenuti razgovor nije jedini u kome mi pričamo na taj način i toga je sve više. Ali ono što je Komšić htio da uradi jeste da obeshrabri sve one koji govore na tu temu. Oni se hvale da su uzvratili svojom tvrdnjom da će biti rata. Ko me je danas do rata. Kome je Komšić general, čije vojske? Nepostojeće", rekao je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je podržao inicijativu gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića da se u Sarajevu skinu table koje vrijeđaju srpski narod.

"Ovdje sam da podržim odličnu inicijativu Ljubiše Ćosića koja kaže da moraju da se ukinu table koje na onakav način karakterišu srpski narod. Ako mislite da gradite BiH to ne možete raditi s takvim tablama", istakao je Dodik..