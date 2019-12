U četvrtak o Tegeltiji, Savjet ministara do Nove godine

SARAJEVO - Predstavnički dom BiH u četvrtak na hitnoj sjednici trebalo bi da potvrdi imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, a prema očekivanju predstavnika pobjedničkih političkih partija na oktobarskim izborima prošle godine, do Nove godine bi trebalo da bude kompletiran i cijeli saziv Vijeća ministara.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma BiH, smatra da ća na sutrašnjoj sjednici Tegeltija biti potvrđen za predsjedavajućeg, te da će imenovanjem članova komisija ovog doma konačno, kako je rekao, završiti i proces njegovog formiranja.

"To je tačka koja mene stvarno raduje. Očekujem da do kraja ove godine imenujemo i kompletno Vijeće ministara BiH", kazao je Zvizdić i dodao da će prva naredna redovna sjednica ovog doma biti 18. decembra.

"Do tada, bićemo spremni, kada dobijemo konačnu potvrdu za ministre i zamjenike, da imenujemo Vijeće ministara. U januaru planiramo održati dvije redovne sjednice kako bismo uhvatili ritam usvajanja zakona, a posebno finansijskih sporazuma koji su već dugo na čekanju u Predstavničkom domu", kazao je Zvizdić, dodavši da je to ono što je zaključeno na sjednici Kolegija i proširenog Kolegija Predstavničkog doma BiH. Kada je riječ o razgovorima unutar bošnjačkih partija o raspodjeli mjesta u Vijeću ministara, Zvizdić je rekao da misli da su oni u toku i da će vrlo brzo biti spremna njihova imena.

"Ako stvari budu tekle kako treba, BiH bi prije Nove godine mogla imati novo Vijeće ministara. Optimista sam da ćemo završiti ovaj posao onako kako smo planirali, ali moram da budem i oprezan, znajući da u BiH znaju vrijediti Marfijevi zakoni", rekao je Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, koji je danas sa svojim kolegama Miloradom Dodikom i Šefikom Džaferovićem boravio u dvodnevnoj posjeti Sloveniji.

I Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda BiH i lider HDZ-a, vjeruje da će nakon imenovanja Tegeltije uslijediti njegove konsultacije sa svim političkim strankama kako bi Vijeće ministara bilo formirano do 25. decembra.

"Mislim da su sva imena spremna za sve resore, i za ministre i za zamjenike, tako da taj proces nakon redovnih provjera može biti završen u razumnom roku, prije katoličkog Božića", rekao je Čović. Potvrdio je da se u FBiH vode intenzivni razgovori u vezi sa formiranjem izvršne vlasti, dodajući da smatra da će taj posao biti obavljen bez većih problema, uključujući određene prekompozicije između ministarstava u Vladi FBiH. Čović je za 20. decembar najavio sjednicu Doma naroda na kojoj bi trebalo da budu imenovane komisije ovog doma.

Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, rekao je da od Tegeltije očekuje da na sjednici iznese plan rada na argumentovan, sadržajan, jasan način i da je on programski definisan, te da će sa različitih političkih stajališta biti argumentovana rasprava, nakon koje će se potvrditi imenovanje Tegeltije. I on kao i ostali očekuje da do Nove godine bude imenovan kompletan sastav Savjeta ministara.

Podsjećamo, koalicioni partneri SDA, SNSD i HDZ su dobili po tri ministarstva, pa tako SNSD-u osim mjesta predsjedavajućeg pripadaju, vanjska trgovina i ekonomski odnosi, promet i komunikacije i ljudska prava i izbjeglice, SDA sa partnerima iz bošnjačkog korpusa vanjski poslovi, bezbjednost i odbrana i HDZ-u pravda, civilni poslovi i finansije i trezor.