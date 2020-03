U izolaciji 45 medicinskih radnika Kantonalne bolnice Zenica

ZENICA - Krizni štab Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) za praćenje korona virusa saopštio je da je 45 medicinskih radnika Kantonalne bolnice Zenica u izolaciji.

Rasim Skomorac, direktor Kantonalne bolnice Zenica, rekao je kako je ulaskom virusa u bolnicu u izolaciju poslano 45 radnika ove ustanove koji su bili u kontaktu s oboljelim.

"Ovo je scenarij koji smo mogli očekivati. Radi se o pacijentu koji je došao iz Tuzle, zbog pogoršanja smo ga smjestili u bolnicu i nismo znali da je bilo infekcije u Tuzli. Nakon saznanja, napravili smo preraspodjelu, izolaciju svih pacijenata i identifikaciju osoblja koji su bili u kontaktu. Unutar internog odjela smo pacijente izolirali i bit će praćeni i testirani po potrebi. Svi pacijenti koji su bili u riziku su izolirani i sve smo poduzeli na vrijeme i potpuno sanirali situaciju. Testovi nisu rađeni, previše je rano, jer struka kaže da ne treba prije pet ili šest dana testirati i svi koji su bili u kontaktu će biti testirani kako struka nalaže", rekao je Skomorac.

Ednan Drljević, načelnik Odjeljenja za infektivne bolesti u Kantonalnoj bolnici Zenica, rekao je da su svi pacijenti zbrinuti na adekvatan način.

Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, rekao je da će svi biti testirani po pravilima struke.

"Bolnica je brzo reagovala i određen je broj radnika izvan pogona, ali to ne znači da su pacijenti ugroženi. Testiranje se radi kako struka kaže. Najgore je da uzmemo bris ranije nego što je to moguće identifikovati, a imamo dovoljan broj briseva. Testiranje se radi u KCUS dok se naš laboratorij ne osposobi. Skoro 5.000 ljudi je pod nadzorom na terenu i sve dok se to bude radilo kako treba i građani budu savjesni, mi ćemo biti u stanju kontrolisati situaciju", rekao je Huseinagić.

Mirza Ganić, premijer ZDK, rekao je kako su svi resursi ovog kantona na raspolaganju kriznom štabu te da se očekuje dodatni novac s nivoa Federacije BiH.

Komandant Kantonalne Civilne zaštite ZDK Arnel Isak rekao je da se sve odluke donose u interesu građana te da će svi resursi civilne zašttie biti na raspolaganju, prenijela je televizija "N1".