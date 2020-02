U parlamentu BiH na red došli izvještaji stari nekoliko godina

SARAJEVO - Poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH od druge polovine decembra prošle godine do danas održali su četiri sjednice, a ni na jednoj od njih nisu razmatrali nijedan bitniji zakonski akt.

Naime, nakon što su 13 mjeseci "odmarali" (nisu održali nijednu sjednicu) i uredno primali plate, protekla dva mjeseca samo su razmatrali izvještaje o radu institucija BiH, i to uglavnom stare po dvije-tri godine.

U ova dva mjeseca bilo je nekih poslaničkih inicijativa, i to uglavnom poslanika koji dolaze iz opozicije, ali su sve te inicijative i prijedlozi za izmjene i dopune nekih zakona glatko odbijane i u većini slučajeva su slane Kolegiju da se usaglasi, što u praksi znači da ti prijedlozi nakon što ih Kolegij odbije izlaze iz procedure.

Poslanici ističu da je Vijeće ministara to koje predlaže zakonske akte, te da vjeruju kako će u narednom periodu pred parlamentarcima biti više zakonskih prijedloga.

Snježana Bursać Novaković, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, kaže za "Nezavisne" da nema nekih posebnih reperkusija zbog toga što parlament nije radio i što se sad razmatraju izvještaji koji su u zaostatku.

"Mi moramo završiti parlamentarnu proceduru i svaki akt koji je ušao u parlament mora da dobije svoj epilog, tako da se u principu ništa neće desiti. Skrenuću vam pažnju na jednu zanimljivu činjenicu... Parlament nije funkcionisao u plenumu, ali, nažalost, izvještaj o radu Savjeta ministara za 2018. usvojen je na sjednici Savjeta ministara tek u decembru 2019. godine. Mi moramo ubrzati sve procedure. Postavlja se pitanje, čak i da smo radili, vi dobijate izvještaje da analizirate sa šest do 12 mjeseci vremenskog isteka nakon završetka te kalendarske godine", kaže Bursać Novakovićeva. Dodaje da će SNSD sugerisati predsjedavajućem da ubrza te procedure jer, kako je istakla, s pravom se postavlja pitanje svrhe rasprave.

Adil Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu BiH, kazao je za "Nezavisne" da je razlog blokada rada Parlamentarne skupštine BiH koja je bila prisutna 13 mjeseci.

"Cijelu 2019. godinu je bila prisutna blokada, a znate i koja je politička stranka blokirala rad. To je SNSD, sa svojim koalicionim partnerima. Mi smo u obavezi da usvojimo ili primimo k znanju sve izvještaje. To je ono što je trebalo da radimo 2019. godine. Parlament nije radio i sad moramo to na neki način usvojiti ili primiti k znanju. Imaćemo narednu sjednicu kad bude izvještaj o radu Tužilaštva pa ćemo spojiti 2017. i 2018. godinu", kaže Osmanović. Ističe da Parlamentarna skupština BiH, kada su u pitanju zakoni, radi ono što joj dostavi Vijeće ministara.

"Mi očekujemo od novog saziva Vijeća ministara da izađe sa velikim brojem izmjena i dopuna zakona. Jeste da je to još rano, tek je mjesec i po dana, ali cijenim da će u budućnosti biti više prijedloga zakona na zasjedanju parlamenta", rekao je Osmanović.

Dragan Mektić, poslanik SDS-a, generalno je kritikovao dnevni red posljednje sjednice koja je održana 4. februara, uz tvrdnju da se na njemu nije nalazila nijedna ozbiljna tačka.

Pozvao je kolege da prestanu s "mlaćenjem prazne slame" i puste usvajanje i primanje k znanju izvještaja o radu institucija koji su stari dvije-tri godine.