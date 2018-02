U trku ulaze Govedarica, Ivanić, Dodik i Cvijanovićeva?

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, biće predložen Predsjedništvu i Glavnom odboru stranke kao kandidat za člana Predsjedništva BiH, dok će o kandidatu za predsjednika RS odluka biti donesena naknadno, potvrdio je on u petak nakon sjednice Izvršnog komiteta stranke.

Dodao je da će oba kandidata biti ispred SNSD-a i da u tom pogledu ne očekuje probleme s koalicionim partnerima. Naglasio je da će SNSD ostalim strankama predložiti formiranje patriotskog bloka.

Dodik je rekao da će on biti šef Izbornog štaba, a da su osnovni ciljevi kampanje 50 odsto plus jedan glas osvojenih na izborima.

"Sve ispod 50 odsto osvojenih glasova SNSD će smatrati neuspjehom. Očekujemo najbolje rezulate koje smo ikada imali na izborima. To baziramo na nizu faktora. Opozicija djeluje na bosanskoj platformi i odnosi se izdajnički prema potrebama i ciljevima u RS, što je vidljivo kroz ove tri-četiri godine. Očekujemo da će narod prepoznati takve politke i da će u tom pogledu biti veoma jasno za koga će glasati", rekao je Dodik.

Naveo je da je cilj da u FBiH dođu do jednog direktnog mandata i da se tako riješi pitanje popune Doma naroda Parlamenta FBiH.

"U Predstavničkom domu BiH je naš cilj da s koalicionim partnerima osvojimo deset mandata i napravimo zajedničku listu", naglasio je on.

Rekao je da u Narodnoj skupštini RS SNSD juriša na 42+1 mandat i da im za to treba 300.000 glasova.

"Što se tiče Predsjedništva, treba da obezbijedimo 380.000 glasova, a za predsjednika Republike 360.000 glasova. Mi vjerujemo da je to moguće", rekao je Dodik. Istakao je da SNSD s revidiranim spiskom ima 185.000 članova, koji su potvrdili svoje članstvo.

Istovremeno, uz mala neslaganja određenih odbora, Glavni odbor SDS-a u subotu će kao kandidata ipak predložiti Vukotu Govedaricu, lidera ove stranke, tako da će on i Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP-a, ući u trku za dvije najznačajnije funkcije - predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH iz RS.

"Određeni odbori imaju svoje favorite i njih će predložiti kao kandidate, ali ako predsjednik stranke ima želju da se kandiduje to treba poštovati i izglasati. Sve ostalo bi bilo suludo i avanturizam", ispričao je jedan o visokopozicioniranih članova SDS-a.

U prilog njegovim tvrdnjama ide i činjenica da je Gradski odbor SDS-a u Bijeljini u četvrtak naveče još jednom odlučio da Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine i predsjednik ovog odbora, bude kandidat za predsjednika RS. Ova odluka u bijeljinskom Gradskom odboru SDS-a donesena je jednoglasno, a od Predsjedništva SDS-a zatraženo je da upravo Glavnom odboru predloži Mićića kao kandidata, uz napomenu da ova stranka treba da kandiduje svog čovjeka za poziciju predsjednika RS.

Pored ovog odbora, i Regionalni odbor sarajevsko-romanijske regije kao svog kandidata predložiće Mirka Šarovića, aktuelnog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ali kako nezvanično saznajemo spremni su da podrže Govedaricu ukoliko on bude tražio da bude imenovan za tu poziciju.

Na koju poziciju će SDS kandidovati svog čovjeka biće dogovoreno u narednim danima, ali je gotovo izvjesno da će to biti za predsjednika RS, dok će Ivanić ponovo u trku za srpskog člana Predsjedništva BiH, i to s Miloradom Dodikom, predsjednikom SNSD-a i aktuelnim predsjednikom RS. Koga će SNSD suprotstaviti vjerovatno Govedarici još nije poznato, mada pojedine nezvanične informacije govore da će to biti Željka Cvijanović, premijerka RS.

U Savezu za promjene ubijeđeni su da će na predstojećim izborima pobijediti vladajuće, jer, kako kažu, u odnosu na 2014. godinu danas je unutar tog saveza daleko manje nervoze i više povjerenja među strankama u odnosu na prošle izbore.