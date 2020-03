U utorak iz EU stiže 7.000 testova u BiH, uskoro i 40 respiratora

SARAJEVO - Šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler izjavio je da će u BiH u utorak stići 7.000 testova za virus korona, te da će u naredne dvije sedmice stići i 40 respiratora.

Zatler je pojasnio da je riječ je o prvom dijelu pomoći u okviru koje će BiH dobiti 80 respiratora i veći broj testova.

"Sedam miliona evra obezbijeđeno je za medicinsku pomoć BiH. Ono što je bitno jeste da imamo saglasnost od Brisela da BiH učestvuje u zajedničkim nabavkama medicinske opreme sa ostatkom EU. To će omogućiti ovoj zemlji da zajedno sa članicama EU povoljnije, jeftinije i brže nabavlja opremu i lijekove", rekao je Zatler za "N1".

Osim sedam miliona evra, Zatler je podsjetio da će biti obezbijeđeno još 70 miliona evra kroz bespovratna sredstva za spas preduzeća iz sektora transporta i uslužnih djelatnosti koji su najugroženiji.

"Pored spasavanja života moramo spasiti i egzistenciju. Puno ljudi je preko noći ostalo bez posla. To će biti dostupno u narednim sedmicama. Ako ćete pomagati za tri, četiri ili osam mjeseci, tih radnih mjesta neće biti. Vrlo je važno da zajedno s vlastima obezbijedimo zajednički program podrške", naglasio je Zatler.

Zatler je ocijenio da se BiH, za sada, dobro bori sa epidemijom, ali da je to tek početak, upozorivši da je potrebno nastaviti zajednički rad i snažnija koordinacija kantona, entiteta i nivoa BiH.

"Ovo do sada se pokazalo uspješnim, ali moramo to uraditi i u drugim sektorima. Potrebno je imati ista rješenja u oba entiteta, to bi bila uspješna formula", istakao je Zatler.

Prema njegovim riječima, u ovom trenutku najvažnije je povećati broj testiranja, čiji je broj do sada bio relativno nizak.

Na pitanje kakve su šanse BiH da dobije zeleno svjetlo za početak pregovora o pristupanju EU, Zatler je rekao da je sve u rukama vlasti u BiH koji što prije trebaju riješiti 14 ključnih prioriteta kako bi napredovali.