UIO i vlade RS i FBiH predlažu konačna poravnanja

MOSTAR, BANJALUKA - Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zaključio je da entitetska ministarstva finansija i UIO BiH izrade konačan prijedlog za poravnanje i dostave ih vladama Republike Srpske i Federacije BiH.

"Nakon što se vlade entiteta izjasne o ovome, Upravni odbor UIO BiH izjašnjavaće se na jednoj od narednih sjednica o ponuđenim rješenjima za konačna poravnanja", saopšteno je iz Upravnog odbora UIO BiH, koji je juče zasjedao u Mostaru.

Inače na održanoj sjednici Upravni odbor UIO BiH, kako je saopšteno, "primio je k znanju" Informaciju o neizvršenim poravnanjima, a kako nezvanično saznajemo, prema toj informaciji, Federacija BiH za 13 godina Srpskoj duguje 6,8 miliona KM.

"Na ovo se ne odnosi presuda od 15 miliona KM plus kamate koju je u svoju korist dobila Republika Srpska", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Podsjećanja radi, FBiH i RS već godinama se spore u vezi s tim ko kome koliko duguje. Početkom avgusta Republika Srpska uputila je Sudu BiH tužbu protiv Federacije BiH zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza, vrijednosti malo više od 34 miliona KM. Ova tužba odnosi se na period od jula 2017. do decembra 2018. godine. Nedugo nakon toga i Vlada FBiH dala je saglasnost na tužbu FBiH protiv RS na iznos od 32 miliona KM, a koja se odnosi na 2012. i 2016. godinu.

Kako su "Nezavisne" ranije objavile, najizvjesniji ishod obje ove tužbe biće njihovo odbacivanje, jer, kako su nam pojasnili dobro upućeni u cijeli proces, Sud BiH je već takve tužbe odbacio kao neosnovane jer su zasnovane na odluci o privremenom finansiranju.

"Ove tužbe su na neki način pokušaj da se dođe do održivog rješenja, odnosno do donošenja odluke o trajnim poravnanjima. Konačne odluke nisu usvojene još od 2012. godine", ispričao je izvor "Nezavisnih", a što je djelimično potvrdio i Radovan Višković, premijer Republike Srpske, koji je rekao da je u "momentu podnošenja tužbe bio svjestan da će to izazvati određene reakcije kod njih, i to je dobro, jer znači da ćemo, kada bude formirana nova Vlada FBiH, sjesti i razgovarati o tome".

Upravni odbor UIO BiH juče je usvojio i srednjoročni plan rada UIO i njenih organizacionih jednica za period 2020-2022. godina, a usvojen je i program rada Uprave i UO za iduću godinu.

Kako je saopšteno iz UO UIO, na sjednici je razmatrana i informacija o radu i aktivnostima UIO za drugi kvartal ove godine, gdje se navodi da je Uprava imala oko 180 miliona KM više prihoda nego prošle godine u istom razdoblju.

"UO UIO odobrio je budžetski zahtjev UIO za iduću godinu nakon što su obavljene redovne budžetske konsultacije u Ministarstvu finansija i trezora BiH u okviru priprema budžeta za 2020. godinu", saopšteno je iz UO UIO.