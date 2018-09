UKIP se usprotivio učešću britanskih vojnika na vojnoj vježbi u BiH

LONDON - Predstavnici Britanske partije za nezavisnost (UKIP) zatražili su od Tereze Mej i Vlade Velike Britanije da povuče britanske vojnike iz EUFOR misije za BiH, pišu britanski mediji.

Žerar Baten, lider UKIP-a, rekao je da britanski vojnici ne treba da služe pod zastavom EU dok se ne desi izlazak te zemlje iz EU i da ne budu pod komandom "strane sile".

"Naši vojnici više se ne bore za kraljicu i otadžbinu, već pod stranom vojnom komandom. Naši preci, heroji Armade, Vaterlua, Trafalgara, El Alamejna i drugih bojnih polja kojih ima više nego što ih se može nabrojati, nisu se borili da bi njihovi potomci služili pod stranom vojnom silom", rekao je on u govoru u parlamentu.

Najdžel Faraž, bivši predsjednik UKIP-a i jedan od najzaslužnijih britanskih nacionalista za Brexit, kaže da ga je posebno užasnulo to što britanski vojnici iz Trećeg bataljona Padobranske divizije na svojim rukavima nose zastavu EU.

"Sjećam se debate protiv Nika Krejga iz 2014. godine. Ja sam rekao da je jedan od razloga što treba da napustimo EU to što ne želim da ova zemlja bude dio evropskih vojnih snaga. On mi je odgovorio da je to opasna fantazija. A šta sada imamo? Treći bataljon je došao u BiH kao dio EUFOR-a i njihove vježbe tamo. Oni su stavili evropske zastave na svoje rukave. Da, tako je, dobro ste čuli. Naši vojnici nose evropske zastave", rekao je Faraž u poznatom radijskom šouu koji on vodi.

Rekao je da bi Britanija umjesto toga trebalo više da se osloni na NATO i da se snažno protivi evropskoj vojsci.

Njemu su odgovorili britanski liberali riječima da su ovakve tvrdnje smiješne.

"Bože, kakva glupost. Pa mi da se nismo oslonili na naše saveznike, izgubili bismo Drugi svjetski rat", rekao je Vins Kejbl, vođa liberala u Parlamentu Velike Britanije.

Baten je rekao da nije protiv toga da Britanija učestvuje u stranim vojnim operacijama, ali tek nakon izlaska iz EU, kada formira svoju novu odbrambenu politiku.

Podsjećanja radi, britanski vojnici stigli su u BiH kao dio vojne vježbe "Brzi odgovor", koja će se narednih dana održavati na nekoliko lokacija u BiH.

Riječ je o vježbi u kojoj će učestvovati višenacionalni bataljon EUFOR-a, elementi rezervnih snaga iz Austrije, Bugarske, Italije, Rumunije i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i Taktički rezervni bataljon iz sastava NATO snaga na Kosovu, koji dolazi sa Kosova da bi podržao ovu vježbu.