(UŽIVO) Miting "Srpska te zove": "Sve majke isto plaču" (VIDEO, FOTO)

BANJALUKA - Miting “Srpska te zove”, organizovan povodom rezolucije o Srebrenici o kojoj će se raspravljati u maju u Generalnoj skupštini UN, počeo je na Trgu Krajine u Banjaluci, javlja novinar “Nezavisnih novina”.

Skup je počeo intoniranjem himni Republike Srpske i Srbije.

19.13 - Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, rekla je da nema malih i velikih žrtava.

“Sve majke isto plaču”, navela je Cvijanovićeva i poručila “nećete nam uzeti Srpsku”.

Kako je dodala, prije dvije godine je Kristijan Šmit (koji je izviždan na Trgu Krajine) rekao da će intervenisati u nastavne programe.

“A ja mu kažem da se on neće petljati u naše nastavne programe”, navela je Cvijanovićeva.

Kako je dodala, škole u Srpskoj su otvorene za svako dijete, za razliku u situaciju u drugom entitetu.

“Zašto nas napadaju? Neće nas etiketirati”, poručila je Cvijanovićeva.

Navela je da je Srpska demokratsko društvo koje će se odupirati mržnji koja stalno dolazi.

“Ne damo vam Republiku Srpsku. Ovo je Republika koja ne mrzi. Ali mi nećemo da nosimo terete koji nam ne pripadaju”, poručila je Cvijanovićeva.

19.07 - Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije, poručila da je za nju velika sreća i ogromno zadovoljstvo kada dođe u Srpsku, bez obzira na vremena i izazove, kakvi su danas.

"Imam za vas tri poruke danas. Prva, Srbija je uvijek bila i biće za poštovanje Dejtonskog sporazuma, ali mi se čini da smo jedini koji su to držali, zbog čega smo stalna meta. Druga poruka, vremena su se promijenila, jer su nekada u Srbiji bili na vlasti koji su uvodili sankcije Srpskoj. Pa su onda bili drugi koji su hapsili Srbe. A danas su na vlasti oni koji će uvek biti uz Republiku Srpsku i naš narod. Naravno, možemo i da imamo različita mišljenja i stavove, ali uvijek ćemo biti blizu, nikada daleko", kazala je Brnabićeva.

Treća poruka koju je poslala predsednica Skupštine Srbije, je da ako pogledamo u prošlost, Srbi su jedini u regionu koji su preko najviših zvaničnika iskazali pijetet prema svim žrtvama.

"Stvoreno je mišljenje da su Srbi uvek za sve krivi. A kada se drznu da dignu glas, budu optuženi za jeres. To je danas toliko važno, jer oni koji sponzorišu rezoluciju u UN neće pijetet niti žaljenje, već samo napad na celokupan srpski narod, a ona je uperena upravo na to. Zbog toga danas osećam još veći ponos što dolazim iz Srbije jer smo rekli da ćemo se otvoreno suprotstaviti tim aktima. Predsednik Vučić se prethodnih dana čuo sa desetinama svetskih zvaničnika kako bi ukazao šta se krije i namerava ovom Rezolucijom. I mnogi će se iznenaditi da to neće biti uzaludno", navela je Brnabićeva.

"Srbija će biti uz Srpsku dok je sveta i veka", poručila je predsjednica Skupštine Srbije.

18. 54 - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da Srbi znaju da cijene tuđe suze.

“Braćo i sestre, svi koji su za mir i vole svoju i cijene tuđu djecu su dobro došli. Ali ako ste dobro došli što se tiče mira, niste dobro došli ako Srpsku zovete genocidnom. U našem srcu nema mržnje, ali nema ni straha. Ničega se i nikoga ne bojimo”, rekao je Stevandić.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dodao je da ljudi koji su se okupili nikoga ne mrze, ali svoju zemlju ne daju.

“Republika Srpska je država mira. Republika Srpska se nikoga ne boji. Ne damo svoje, nećemo tuđe i neka svi znaju da ne kreću u nikakvu akciju protiv Srpske. Republika Srpska je 100 puta jača nego što vam se čini”, naveo je Stevandić.

18.49 - Branislav Vučetić, koji je preživio stradanja u Bratuncu, ispričao je potresnu priču o svojoj porodici.

"Majka, otac i brat od 17 godina su mi stradali. A na mene su kad sam prešao kod komšinice u kuću, bacili su bombu od koje sam dobio 20 gelera. Jedan od vojnika Nasera Orića je htio da nas kolje, ali nas je toga spasio drugi vojnik", kazao je Vučetić.

Vidno potresen i u suzama, dalje je rekao kako je onda odveden u logor blizu Srebrenice.

"Tamo uslovi nisu bili ni za životinje. Radili smo svakakve stvari, znao sam da se up***am u gaće", dodao je on.

Poručio je da kada je li konačno pušten na slobodu, imao je tek devet godina ali..

"Sve sam zaboravio što sam do tada znao. Zaboravio sam da čitam i pišem", prenio je svoje iskustvo Vučetić.

Poručio je da upravo zbog toga, ne smije da se dozvoli da se tako nešto ponovi, a rezolucija o Srebrenici pokušava da vrati stare rane.

"Mogu da nam oduzmu sve, ali ne dvije stvari. To su ponos i sjećanje na naše najmilije. Ne mogu da nas ponize, a mi se sami možemo poniziti ako dozvolimo da se zaboravi sve što nam se desilo", zaključio je on.

18.40 - Predsjednica srpske stranke „Zavetnici" Milica Đurdević Stamenkovski rekla je da se danas iz Banjaluke šalje poruka zajedništva.

“Ovde na ovoj zemlji ponikli su neki od najvećih umora srpskog naroda”, navela je Milica Đurdević Stamenkovski.

Istakla je da “kakvi bismo mi bili Srbi kada ne bismo bili uz Srpsku kada joj je najteže”.

Dodala je da Srpska nije rezultat genocida nego odbrane od genocida.

“Ovom rezolucijom žele da nam ispišu novu istoriju. Braćo i sestre, bratski vas pozivam da budete složni, jedinstveni. Kada je bilo potrebno vi ste bili gnezdo iz kojeg su poleteli orlovi”, rekla je ona.

18.30 - Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije, poručio je da je ovo odlučan i snažan glas protiv nepravde koja se spremna u UN, da se srpski narod proglasi genocidnim, da stave pečat budućim pokolenjima.

"Snaga je u jedinstvu, a to danas ovdje pokazujemo. Na stavićemo odlučnu borbu da zaštitimo interese Republike Srpske i tekovine Odbrambeno-otadžbinskog rata. Zato im kažemo, nemojte to da radite, jer ćete ostati neporaženi", naglasio je Đokić.

18-27 - Predsjednik NPS-a Darko Banjac rekao je da se narod okupio da digne glas protiv onog što se dešava u UN.

“Onaj muslimančina Lagumdžija to predlaže”, rekao je Banjac.

Naveo je da u UN nema političke partije nego se spominje srpski narod.

“Hoće da okrenu istoriju i onda nam kažu da treba da govorimo diplomatski. Neću govoriti diplomatski nego jezikom svog naroda”, rekao je Banjac.

18.25 - Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, zahvalio je građanima koji su došli u Banjaluku.

Naveo je da je ovo podrška Republici Srpskoj, a ne pojedincima ili institucijama.

"Rezolucija će doprineti samo loše ovoj zemlji, ništa dobro. Ali uprkos tome, živjeće Republika Srpska, živjeće srpski narod", rekao je Čubrilović.

18.18 - Inicijator skupa, Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica, rekao je da se slobodarski srpski narod okupio da digne glas protiv nepravde.

“Nikada nećemo pristati na lažne rezolucije”, rekao je Kojić.

Kako je dodao, niko ne smije da ćuti na laži koje se nameću.

“Stradali smo izuzetno mnogo. Srbe su ubijale ruke mudžahedina”, naveo je Kojić.

Inicijator mitinga je dodao da je u samo jednom napadu na Zalazje pet porodica izgubilo po dva brata.

“Pozivam sve Srbe da se okope oko naše svetinje, a to je Srpska. Neka nam vječno živi naša Republika Srpska”, poručio je Kojić.

Na trg su ranije stigli Milorad Dodik, predsjednik Srpke, Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH, Ana Brnabić, predsjednica Skupšine Srbije, te brojni ostali zvanični.

Trg je prepun, a veliki broj građana okupio se i u susjednim ulicama.

Zastave Republike Srpske vijore se iznad građana koji su došli iz brojnih gradova širom Srpske.

Jedna od poruka, koje će večeras biti poslate sa Trga Krajine, jeste da Republiku Srpsku i srpski narod niko ne može poniziti.

Novinar “Nezavisnih novina” javlja da su tu građani iz Trebinja, Zvornika, Gradiške, Prijedora...

Prepun je ne samo Trg Krajine, nego i dio Gospodske ulice, zatim Ulice kralja Petra prvog Karađorđevića, na kojoj su građani razvili ogromnu zastavu Srpske.

Veliki broj građana, koji nisu uspjeli da pronađu mjesto na Trgu, okupio se u parku Petar Kočić.

Mjere bezbjednosti su na visokom nivou, policajci naoružani dugim cijevima su gotovo na svakom koraku.

Na mitingu će govoriti predstavnici političkog rukovodstva Republike Srpske, predstavnici boračkih udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i različitih udruženja građana.

