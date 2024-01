UŽIVO: Srpska slavi 9. januar (FOTO, VIDEO)

BANJALUKA - U Banjaluci je počela svečana akademija povodom 9. januara - Dana Republike Srpske, u prisustvu Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i najviših zvaničnika Srpske i Srbije.

Obilježavanju Dana Republike u Sportskoj dvorani "Borik" prisustvuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Radovan Višković, ministri u Vladi Srpske i srpski predstavnici u institucijama na nivou BiH, Njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem, kao i Darko Mladić, sin srpskog generala Ratka Mladića.

Prisutni su i predsjednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić, ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković, ministar zdravlja Srbije Danica Grujičić, predsjednik Pokreta socijalista i senator Srpske Aleksandar Vulin, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov.

"Ne tražimo od drugih da se odreknu sebe i onoga što je njihovo, ali ono što je naše, u svakom smislu te riječi, imamo pravo i hoćemo da zadržimo, umnožavajući ga", rekao je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, prenosi RTRS.

Patrijarh je rekao da "danas i sutra slavimo Svetog Stefana, koji najbolje potvrđuje suštinu našeg opredjeljenja za mir".

Više o tome čitajte OVDJE:

Patrijarh je rekao da "danas i sutra slavimo Svetog Stefana, koji najbolje potvrđuje suštinu našeg opredjeljenja za mir". pic.twitter.com/vDl1aZjLNi — Nezavisne novine (@NezavisneBL) January 8, 2024

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je deveti dan u godini pripao nama da ga obilježavamo kao naš dan, dan osnivanja Republike Srpske.

"Činimo to sa velikom ljubavlju i željom da nikoga ne povrijedimo a da se ipak veselimo jer to pripada nama, našoj duši, našem karakteru i našoj slobodi. Sloboda nama nikada nije bila filozofska riječ nego egzistencijalna zato je proizvela naše akcije koje smo vodili do osnivanja Republike Srpske, kroz vijekove Srbi na ovim prostorima su se borili za slobodu“, rekao je Dodik, prenosi ATV.

Opširniji tekst i video sa govorom Milorada Dodika, predsjednika Republike Sropske, imate na sljedećem linku:

Dodik: Naš dan slavimo s velikom ljubavlju (VIDEO)

Na svečanoj akademiji pročitano je pismo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je povodom obilježavanja 9. januara - Dana Republike građanima Srpske i predsjedniku Miloradu Dodiku uputio čestitku. O sadržaju pisma detaljnije u posebnom tekstu:

Predsjednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić rekao je danas u Banjaluci da srpski narod najbolje zna da mir mora da se čuva kao najveća dragocjenost i da nema ništa važnije od slobode koja se čuva jezikom saradnje, ispruženom rukom i ljubavlju za sebe i svoje.

Orlić je prenio pozdrave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i državnog rukovodstva i u ime građana Srbije čestitao Dan Republike Srpske.

Danas je Dan Republike Srpske, za neke samo još jedan običan dan, ali za nas prevažan, rekao je pozorišni reditelj i scenarista Nikola Kolja Pejaković na svečanoj akademiji.

"Shvatio sam da bih trebao govoriti o temama koje me kao cunami potope na ovaj dan. Da nabrajam rane koje smo sami sebi nanijeli, ali i koje su nam nanijeli i drugi. O strijeljanjima, ubijanjima, zabranama. Mogao bih da pričam o zločinima protiv sveštenstva. O strašnim tajnama, mukama, o demnskom ratu, nepravdi i bombardovanjima. Mogao bih da pričam i o pritiscima koji su nad Srbijom i Srpskom i dan danas - naglasio je Pejaković.

Nakon svečane akademije biće upriličen prijem u Administrativnom centru Vlade Srpske.

Program obilježavanja Dana Republike i 32 godine postojanja Republike Srpske biće nastavljen sutra u 10 časova polaganjem vijenaca na srpskom vojničkom spomen-groblju Novi Zejtinlik na Sokocu.

Uručivanje odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima predviđeno je u 12 časova u Kulturnom centru Banski dvor.

Sjednica Senata Republike Srpske biće održana u Palati Republike u 14 časova. Predstavnicima medija biće omogućeno fotografisanje i snimanje kadrova na početku sjednice, nakon čega je predviđeno saopštenje.

Svečani defile povodom Dana Republike biće održan na Trgu Krajine sa početkom u 17 časova.

Nakon toga, od 19. časova biće održan koncert na Trgu Krajine na kojem će nastupiti regionalne zvijezde Danica Crnogorčević, Aca Lukas, Miroslav Ilić i Baja Mali Knindža.

U Narodnom pozorištu Republike Srpske u 20 časova biće odigrana redstava Nacionalnog dramskog pozorišta Rusije /Aleksandrinskog teatra/ iz Sankt Peterburga.

Dan Republike biće obilježen u Brčko distriktu u srijedu, 10. januara, polaganje vijenaca na Spomenik srpskim braniocima Brčkog u 11.30 časova, dok će u 12 časova biti održana svečana akademija.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda, prenosi Srna.

Svečana akademija podvodom Dana Republike pic.twitter.com/pIn8nw8L2O — Nezavisne novine (@NezavisneBL) January 8, 2024

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.