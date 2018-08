Ucjenjuju radnike za glas na izborima

BANJALUKA - Radnici javne uprave Republike Srpske, posebno oni u lokalnim zajednicama, zbog predstojećih opštih izbora izloženi su pritiscima i ucjenama, a između ostalog, od njih se traži da potpišu da će glasati za određenog kandidata ili političku partiju, tvrde u Sindikatu uprave Republike Srpske.

"Toj pošasti mora da se stane na kraj. U lokalnim zajednicama se ponašaju kao da je to njihov feud i onda im kažu: 'Ne budeš li to uradio, i poslije izbora ću ti biti šef.' I to nije karakteristično samo za jednu stranku ili opštinu", tvrdi za "Nezavisne" Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS.

Dodaje da Sindikat pokušava osloboditi radnike da to prijave i, po mogućnosti, snime ili fotografišu kako bi dostavili dokaz da bi se mogli preduzeti određeni koraci protiv onih koji to rade.

Najveći problem u svemu tome, kako kažu u Sindikatu, je to što ljudi i radnici ne smiju javno o tome da govore te zbog toga se ne mogu obratiti ni tužilaštvu, a ni Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

"Manje-više u svim lokalnim zajednicama se to radi, a ne mogu da imenujem nikoga, jer nemam konkretan dokaz. Čim ga dobijem, javno ću izaći i objaviti šta se radi, ko god da je u pitanju", rekao je Marić.

U suštini, od radnika u javnoj upravi, posebno lokalnim zajednicama, uglavnom se traži da se potpišu na spisak tzv. sigurnih glasova za određenog kandidata i političku partiju, a nerijetko se od njih zahtijeva da na određeni način učestvuju u kampanji, organizujući i radeći poslove koji prethode stranačkim skupovima i promocijama.

"To je izraženo u cijeloj Bosni i Hercegovini i ne samo u javnoj upravi, već i u javnim pa i privatnim preduzećima, jer su vrlo često vlasnici povezani sa određenom političkom opcijom. To je jedan od razloga zbog kojih tvrdimo da izbori nisu pošteni i nisu slobodni, jer ako vi nekoga ucjenjujete da će izgubiti posao, jasno je da on ne izražava svoju biračku volju", rekao je Vehid Šehić, bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

Ovakvi slučajevi ucjena i pritisaka na radnike u Bosni i Hercegovini izraženi su već godinama i javna je tajna da radnike primoravaju da glasaju za pojedine kandidate.

"Krajnje je vrijeme da se uđe u taj proces i da se to sankcioniše. U suprotnom, šta će nam izbori? Apelujem na ljude da ne podliježu ucjenama", kaže Šehić.

Analitičari naglašavaju i to da su radnici u javnoj upravi i javnim preduzećima najpodložniji ucjenama i pritiscima s obzirom na činjenicu da je gotovo nemoguće da se u javnu upravu neko zaposli bez članske karte političke partije ili bez uticaja "nekoga" iz politike.

