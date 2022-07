Udruženje "Četiri plus": Zakon o majci čeka novu vlast

BANJALUKA - Od zakona o majci nismo odustali, ali sada su sve oči uprte u 2. oktobar, tako da konkretnije aktivnosti o pitanju krojenja tog akta možemo očekivati tek nakon formiranja nove vlasti.

Poruka je to republičkog Udruženja porodica sa četvoro i više djece "Četiri plus" koje je zagovornik da u Srpskoj bude usvojen zakon o majci.

"Svi su sada posvećeni izborima u oktobru. U kontaktu smo sa predstavnicima vlasti u Srpskoj, prije svega sa predsjednicom RS Željkom Cvijanović, ali i sa resornim ministarstvom. Dogovorili smo se da ne idemo sa hitnom procedurom usvajanja zakona o majci jer to nije moguće. Potrebno je izmijeniti niz zakonskih i podzakonskih akata jer ulazimo i u mnoge sfere. Za to je potrebno mnogo vremena", rekao je "Glasu Srpske" predsjednik udruženja Miladin Gotovac.

Podvukao je da nisu i neće odustati od tog akta i načelnog dogovora da nezaposlene majke mjesečno primaju 20 odsto prosječne plate u RS za svako rođeno dijete do navršenih 18 godina života, a one koje rade duplo manje.

"Mi smo taj koncept dostavili resornom ministarstvu, ali i poslaničkim klubovima. Taj kostur je napravljen. Međutim, sada su prioritet neke druge stvari. Ako nismo sada na tom pitanju aktivni, to ne znači da se ništa neće raditi na krojenju tog zakona odmah nakon izbora. Premijer Radovan Višković nije napravio sebi taj luksuz da ide s jednim takvim zakonom, a da nema potpuno jasnu viziju odakle isfinansirati sve što bi bilo definisano zakonom", naveo je Gotovac.

Naglasio je da ima utisak da institucije u Srpskoj nisu odustale od zakona o majci.

"Ali da budemo iskreni, sada trenutno se ne dešava ništa. Čekamo novu vlast. Svi mi smo podređeni izborima. Sa kime ćemo dalje razgovarati o tom aktu, vidjećemo već nakon 2. oktobra", poručio je Gotovac.

O zakonu o majci uveliko se govorilo krajem prošle godine, a iz udruženja "Četiri plus" naveli su da su od četiri predložene varijante usaglašene dvije, odnosno da nezaposlene majke primaju mjesečno 20 odsto od prosječne plate za svako rođeno dijete do navršenih 18 godina života, a one koje rade duplo manje. Te mjere bi, kako navode, dale pozitivne efekte na populacionu i pronatalitetnu politiku RS.

"Ovaj pronatalitetni zahvat u vidu zakonskog rješenja koštao bi Srpsku oko 250 miliona maraka godišnje. Ovakvo zakonsko rješenje u startu bi smanjilo odliv stanovništva, prije svega majki i djece. Pored toga, zaustavilo bi depopulizaciju i negativan prirodni priraštaj, vratilo povjerenje u institucije te ojačalo majku i porodicu", kazao je još ranije Gotovac i dodao da bi predloženim mjerama bilo obuhvaćeno oko 164.000 porodica.

Podrška

Prijedloge udruženja "Četiri plus" podržali su i predstavnici političkih partija u Srpskoj koji su još ranije poručili da je zakon o majci i te kako potreban Republici. Naveli su da je cilj tog akta sačuvati i spasti majku te zaštititi i ojačati porodicu kao osnovnu ćeliju društva.