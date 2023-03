Ugašena IGA kasno stigla na dnevni red

SARAJEVO - Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH raspravljaće o izvještaju o radu Izvozno-kreditne agencije (IGA), ali za 2020. godinu, mada je u međuvremenu ta agencija praktično ugašena, odnosno zbog blokade računa nije u mogućnosti da vrši svoju osnovnu funkciju.

"To pokazuje odnos prema IGA. Ne znam kakva je svrha sada razmatrati taj izvještaj. Mi smo u veoma lošoj poziciji, ljudi nam odlaze, račun je blokiran, plate nismo primili više od dvije godine, a državna smo institucija. Dobili smo od Vlade FBiH rok do kraja marta da se iselimo iz prostorija u kojima smo sada. Sve u svemu, jedno veoma loše stanje", rekla je Lamija Kozarić Rahman, direktorica IGA, dodajući da i dalje imaju aktivan portfolio od oko 40 miliona KM.

Podsjećanja radi, račun IGA, čija je misija da pruža podršku izvozno orijentisanim firmama iz BiH, blokiran je zbog duga od 1,7 miliona KM firmi "Osijek koteks" iz Osijeka, međutim problemi u IGA počeli su znatno ranije i to nakon što su 2013. godine dali garancije i kredite preduzeću "Unis - Fabrika cijevi Derventa". Garancija je data u vrijednosti od 176 miliona KM, što je bilo mnogo više od njenog kapitala i od tada su počeli svi problemi. U jednom trenutku time se bavila i posebna istražna komisija Predstavničkog doma parlamenta BiH, ali u suštini ništa nije uradila, osim što je pozvala Tužilaštvo BiH da sprovede istragu.

"Neshvatljiv mi je odnos prema jednoj državnoj agenciji. Apelujemo, tražimo, pišemo da se riješi naš status, da nas ugase na kraju krajeva, ali niko ništa, svi okreću glavu. Imamo još šest ljudi koji su tu ostali i o njima niko ne vodi računa", rekla je Kozarić Rahmanova za "Nezavisne novine".

U suštini, račun IGA blokiran je krajem 2020. godine i to je navedeno u izvještaju koji će razmatrati delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Od tada do danas IGA je napustio najveći broj radnika i trenutno nemaju nijednog pravnika u službi, i pored toga što imaju nekoliko sudskih sporova.

"Nema smisla razmatrati taj izvještaj, osim praktičnog, ako se apostrofiraju neke nelogičnosti i problemi. Materijal koji uđe u parlamentarnu proceduru mora dobiti neki epilog i tako se razmišlja pa se vjerovatno zbog toga ovo našlo na dnevnom redu. Ako je već neko osmislio da se to razmatra, onda je morao puno brže to uputiti u parlamentarnu proceduru", rekla je za "Nezavisne novine" Snježana Novaković Bursać, delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Osim izvještaja o radu od prije tri godine, delegati će razmatrati i izvještaje o radu iz 2021. godine. Izvještaji o radu VSTS-a, Pravobranilaštva, o zaštiti ličnih podataka samo su neki o kojima će se raspravljati na sjednici koja je zakazana za 28. mart ove godine.

"Ti izvještaji iz 2021. godine vjerovatno su kasno upućeni i dok su prošli Predstavnički dom, u međuvremenu su bili izbori, pa se zbog toga to desilo. Inače bi se to našlo ranije na dnevnom redu", rekla je Novaković Bursaćeva dodajući da je problem u tome što su i neke institucije pravljenje da budu dovoljne same sebi, jer izvještaj VSTS-a se ne usvaja, već se prima k znanju, a na kraju i nema veze da li ste ga primili k znanju ili niste, jer nema nikakvih posljedica.