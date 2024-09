Ujedinjena Srpska: Banjaluka bez blokada najprihvaćeniji projekat

BANJALUKA - Projekat Banjaluka bez blokada je najprihvaćeniji projekat u našem gradu. Radili smo analize, ovo je najprihvaćenija poruka zato što su svi svjesni da je Banjaluka blokirana, izjavio je predsjednik Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić, na druženju sa Banjalučanima u prepunoj sali restorana "Akvana".

Kako je dodao, ta blokada u Banjaluci počela je da dovodi do prljave kampanje, do te mjere da se očekuju sukobi.

"Samo što jedni drugima ne bacaju bombe na kandidate i programe. Smatramo da smo mi jedino rješenje za takvu Banjaluku. Mi smo ljudi koji mogu da pomire, da usaglase, ujedine. Najbolje razumijemo probleme građana, prvi smo razumjeli da ovo ne smije da bude grad sukoba, nego saradnje i napretka. Nema napretka Banjaluke sa ovoliko sukoba", naglasio je Stevandić.

Upravo zbog toga je Ujedinjena Srpska za Banjaluku sastavila odborničku listu ljude koji zrače pozitivnom energijom i koji su protiv sukoba.

"Ja sam ljekar, tu postoje još četiri ljekara i stručnjaci za lijekove, urolozi, ginekolozi... Možete vidjeti da postoje stručni ljudi i iz finansijskog segmenta koji jako dobro razumiju finansiranje grada. Imamo direktore škola, imamo ljude koji se bave problemima višečlanih porodica, vidimo mlade IT stručnjake, inovatore, vidimo ljude koji se razumiju u grijanje, u saobraćaj.

Ovo je lista koja može iste sekunde da preuzme upravljanje gradom. Kao što vidite, kod nas nema ružnih riječi, nema incidenata, ovo što radi Ujedinjena Srpska je nešto što je za Banjaluku najprihvatljivije. Zato smatramo da će pravi pobjednik ovih izbora da bude Banjaluka bez blokada i Ujedinjena Srpska", zaključio je Stevandić, koji je večeras čak i zapjevao u "Akvani".

Neven Stanić, predsjednik Gradskog odbora Ujedinjene Srpske, naglasio je da je večeras pred Banjalučane, u naselju Borik, izašlo svih 35 kandidata sa liste US.

"Naše komšije imaju priliku da razgovaraju sa svakim kandidatom, da čuju kakvi su to njihovi prijedlozi, odnosno šta će to kandidati uraditi kada osvojimo određen broj odborničkih mandata. Jasno je, i vidjeli ste u prethodne četiri godine, da je Ujedinjena Srpska bila aktivna i u Skupštini i na terenu. Obilazili smo grad, prigradska naselja i selo.

To i danas radimo, sada smo u Boriku, prije neki dan smo bili u Debeljacima, nakon ovoga idemo u Prijakovce, Dragočaj, Drakulić, Lazarevo... Naša uloga i obaveza jeste da budemo na terenu. Nismo zalijepljeni za stolice, nismo salonski političari nego pravi terenski radnici. Svima se javljamo na telefon, stojimo svima na raspolaganju. To su građani do sada vidjeli i sigurno će to cijeniti i na ovim izborima", smatra Stanić.

