Ujedinjena Srpska: Grandiozan završni skup najava umivene i deblokirane Banjaluke

BANJALUKA - Ovo je kraj kampanje za mnoge, a za nas početak Banjaluke bez blokada, poručio je predsjednik Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić, na završnoj tribini Ujedinjene Srpske u Banjaluci u punoj sportskoj sali "Centar".

Stevandić je naglasio da je Ujedinjena Srpska pokazala još nešto – da može i ljudski i srpski.

"Banjaluku ćemo da deblokiramo, da je umijemo, da zakopamo političke rovove, da se u njoj ljudi ne tuku, ne prepucavaju, jedni drugima ne rade pakosti, nego da svi zajedno radimo u interesu Grada", najavio je Stevandić.

On je rekao da je Ujedinjena Srpska garancija da Banjaluka poslije ovih izbora neće ići stazama sukoba nego stazama deblokada, pomirenja i zajedničkih projekata za koje će dobiti saglasnost i gradskih i republičkih vlasti.

"Banjaluku ćemo pomiriti prvo sa samom sobom, a onda i sa Republikom Srpskom i sa svim drugim gradovima. Ovakva Banjaluka nije na ponos. Banjaluka koju mi gradimo, Banjaluka bez blokada, Banjaluka umivena, koja zna ljudski i srpski je Banjaluka za koju će glasati njeni građani. Ubijeđeni smo u podršku i znamo da ćemo rukovoditi Skupšinom grada u narednom periodu", izjavio je Stevandić, koji je i nosilac odborničke liste u Banjaluci.

Neven Stanić, predsjednik Gradskog odbora i jedan od kandidata za odbornike, kaže da je ovo završna, centralna i pobjednička tribina Ujedinjene Srpske u Banjaluci.

"Fokus jeste Banjaluka i sve ono što se dešavalo u prethodne četiri godine. Smatramo da Banjaluka treba da bude primjer svim gradovima i svim opštinama kao najveći grad u Republici Srpskoj, kao politički centar. Ali, nažalost, zbog drugih politikih faktora i subjekata u prethodne četiri godine mi smo imali situaciju da se Banjaluka prepoznaje po svemu onome što je loše. Loše ponašanje, loše rukovođenje, loši odnosi. To je dovelo do Banjaluke koja je blokirana. Mi smo upravo kroz našu kampanju prezentovali Banjaluku bez blokada, to je naš program, mislim da je svaki građanin shvatio, vidio i čuo upravo taj slogan", rekao je Stanić.

Kako kaže, to je prijeka potreba u Banjaluci.

"Mislim da ćemo u naredne četiri godine uz veću podršku birača dobiti veći kapacitet i resurse da više odlučujemo u Skupštini grada. To znači da Ujedinjena Srpska ima kapacitet za mjesto predsjednika Skupštine, ali i kapacitet da se nas pita, da ne može doći do blokada, ne može doći do ucjenjivanja ili bilo kakvih kombinatorika raznih interesnih grupa. Samo u interesu građana i u interesu Banjaluke", zaključio je Stanić.

Dušan Marić, poslanik SNS u Narodnoj skupštini Srbije i kopredsjedavajući Parlamentarnog foruma Republike Srpske i Srbije, obratio se kao gost. On je rukovodstvu, kandidatima, članovima i simpatizerima Ujedinjene Srpske prenio pozdrave SNS i rukovodstva Srbije.

Završni skup Ujedinjene Srpske održan je sinoć pod sloganom "Ovo je moj grad", kako glasi i nezvanična himna Banjaluke koju je svojevremeno snimio "Viteški ples".

Frontmen te grupe Miroslav Janjanin je sinoć osim te pjesme, premijerno u Banjaluci izveo i numeru "Moja Srbija – zahvalna Srpska".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.