Ujedinjena Srpska: Komšiću, da li ćete izbaciti Sušića iz stranke?

BANJALUKA - Ujedinjena Srpska uputila je juče otvoreno pismo hrvatskom članu Predsjedništva BiH i predsjedniku Demokratske fronte (DF) Željko Komšiću, u kojem ga poziva da javno iznese svoj stav o članu DF-a Osmanu Sušiću i njegovoj poruci "Srbe na vrbe".

"Vaš dojučerašnji član Glavnog odbora DF-a Osman Sušić (39), 'a sad samo član DF-a', prije nekoliko godina je iznosio javno stav i poruku kako treba riješiti pitanje Srba u BiH. On je uoči utakmice BiH - Srbija i Crna Gora, kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koja se igrala u oktobru 2004. godine, u kameru uzvikivao: 'Srbe na vrbe. Srbe na vrbe!', i to dva puta, da ne bude zabune. On se sad pravi Englez i ne sjeća se tog događaja, iako snimak postoji na internetu. Da li ćete Vi kao predsjednik DF-a izbaciti Sušića iz stranke", upitali su iz Ujedinjene Srpske.

Iz ove stranke poručuju da bi to bila najkorektnija poruka Srbima u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.

"Uz izvinjenje što odmah, kada se ponovo pojavio snimak u javnosti, šovinista i fašista iz Vaše građanske stranke nije izbačen. I to izbačen javno da bi bio primjer svakom ko bi pozivao na ubijanje i vješanje Srba", stoji, između ostalog, u pismu Ujedinjene Srpske.