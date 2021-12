Ujedinjena Srpska: Ne slažemo se sa populizmom oko amandmana za penzionere

​BANJALUKA - Tri odbornika Ujedinjene Srpske se ne slažu sa populizmom u amandmanima većine kojima se svim penzionerima na području grada daju subvencije od 100 KM za plaćanje električne energije, rekao je za "Nezavisne" Milenko Rosić, odbornik ove partije u Skupštini grada Banjaluka.

On je istakao da bi trebalo razdvojiti penzionere, te da onima koji imaju penzije do 500 KM omogućiti po 200 KM novca na penziju, a ne, kako je on rekao, čeka za "Elektroprivredu RS" koja ima monopolistički status.

"Šta će subvencija za struju penzioneru koji ima 1.000 KM mjesečno primanje. Svako jutro sjedim sa 10 penzionera od kojih se osam ne slaže sa ovim prijedlogom većine", kazao je Rosić, čija je partija dio skupštinske većine.

Na pitanje novinara da li će odbornici Ujedinjene Srpske glasati protiv ovog amandmana, Rosić je istakao da žele da se ovaj amandman izmijeni kako bi penzioneri imali veću korist, te da se još ne zna da li će glasati za njih ili ne.