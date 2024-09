Ujedinjena Srpska: Uduplaćemo izborni rezultat u Višegradu, Rudom i Čajniču

VIŠEGRAD, RUDO, ČAJNIČE - Ujedinjena Srpska očekuje da će uduplati izborni rezultat u Višegradu, Rudom i Čajniču jer građanima nudi kalitetne kandidate i program razvoja malih opština, za koje smatra da su od vitalnog interesa za Republiku Srpsku.

To je rečeno na današnjim predizbornim skupovima ove stranke u pomenutim opštinama, kojima je prisustvovao lider Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić, zajedno sa kandidatima za odbornike.

Stevandić je poručio da je nosilac odborničke liste, dr Darko Lečić, najbolji izbor za Višegrad i da ga treba podržati.

"A, zašto ne reći da on kao iskusan specijalista, dobar građanin, otac troje djece, uzoran suprug, zaslužuje mjesto predsjednika Skupštine. Ujedinjena Srpska za to treba da se izbori sa velikim brojem glasova i odborničkih mandata", rekao je Stevandić na tribini u prepunom Domu kulture u Višegradu.

On je naglasio da US spada u veće političke partije koje djeluju na teritoriji čitave Republike Srpske.

"Imamo nekoliko kandidata za načelnike, a gotovo u svim opštinama imamo punu odborničku listu. Nadam se da će svi prepoznati to da smo mi partija koja ima strategiju razvoja malih opština jer velike opštine imaju mnogo veće šanse za razvoj. Male opštine su u Republici Srpskoj ugrožene jer nemamo dobar odnos, strategiju za opstanak i razvoj malih opština koje ubrzano gube stanovništvo, kao što je to i Višegrad. Vjerujem da će građani prepoznati naše namjere da zadržimo stanovništvo u malim opštinama jer je to stub opstanka Republike Srpske", zaključio je Stevandić.

Tribini US prisustvovao je i Mladen Đurević, kandidat SNSD za načelnika opštine Višegrad, koji je i aktuelni načelnik.

Nakon toga, veliki broj građana Rudog okupio se u Domu kulture, na tribini Ujedinjene Srpske, kako bi se detaljno upoznali sa programom i kandidatima ove stranke za odbornike.

Stevandić, nije krio zadovoljstvo odličnom organizacijom u Rudom.

"Siguran sam da ćemo imati duplo veći broj odbornika i samim tim ćemo konkurisati za mjesto predsjednika Skupštine. I za više funkcija u opštini Rudo", najavio je Stevandić.

Predrag Spasojević, kandidat za odbornika, najavio je dobar izborni rezultat. Kako je rekao, veliki odziv građana i puna sala, dokaz su da stranka ima podršku u Rudom.

"Naravno da očekujemo da ćemo imati više mandata u Skupštini opštine. Ujedinjena Srpska ima odičnu energiju, odlične kandidate za odbornike i siguran sam u to da su ljudi prepoznali našu eneriju i da ćemo 6. oktobra slaviti pobjedu", izjavio je Spasojević.

Stevandić je, zajedno sa kandidatima, razgovarao sa građanima u stranačkoj kancaleriji u Čajniču, a posjetili su i Hram uspenja Presvete Bogorodice u toj opštini.

Na listi Ujedinjene Srpske je 15 kandidata, uglavnom mladih i obrazovanih ljudi, na čelu sa Danijelom Danilovićem, koji je magistar geografije i direktor Osnovne škole "Jovan Dučić" u Čajniču.

"Nevjerovatan nalet US u Foči"

Ujedinjena Srpska u Foči doživljava veliki nalet, ocijenio je predsjednik te stranke, dr Nenad Stevandić, na centralnoj stranačkoj tribini u Foči.

Pohvalio je način na koji Srđan Drašković vodi Ujedinjenu Srpsku u ovoj opštini.

"Bitno je da mi sa republičkog nivoa želimo da se Foča konstituiše kao ozbiljan regionalni centar, ne samo u zdravstvenom, nego i u političkom smislu. U staroj Hercegovini ne postoji takva konstitucija centra. Od Zvornika do Trebinja nema velikog naselja koje ima fakultete, ozbiljne turističke potencijale i koje sigurno može da napreduje mnogo više i bolje", izjavio je Stevandić.

Kaže da je upravo to predvidio program razvoja lokalnih zajednica, koji ima Ujedinjena Srpska.

"Nadamo se da ćemo u iduće četiri godine nešto od tog programa iplementirati u Foči. Trudeći se da gospodin Drašković, kao jedan o najozbiljnijih ljudi, ostane predsjednik Skupštine", zaključio je Stevandić.

Srđan Drašković, inače nosilac odborničke liste, je naglasio da je program razvoja Ujedinjene Srpske - program razvoja opštine Foča.

"Posebnu pažnju ćemo obratiti na turizam i na visoko obrazovanje. I do sada smo učestvovali u projekima koje je radila opština Foča, zajedno sa načelnikom Vukadinovićem, nastavićemo da radimo dalje u tom smjeru. Ovaj odbor je formiran prije godinu dana i za kratko vrijeme smo uspjeli da se konsolidujemo. Kao što vidite, večeras je puna sala. Mi smo zadovoljni dosadašnjim radom i očekujemo da imamo najmanje dva odbornika u Skupšini opštine i da budemo dio vlasti u naredne četiri godine", najavio je Drašković.

