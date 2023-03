Ukidanje akciza i smanjene PDV-a skinuli sa dnevnog reda

Kolegijum Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH skinuo je sa dnevnog reda izvještaj o izmjenama Zakona o akcizama i Zakona o PDV-u, i na taj način onemogućio izjašnjavanje delegata o ukidanju akciza na naftu i naftne derivate te uvođenje nulte stope PDV-a na osnovne životne namirnice.

Inače, usvajanje ovih zakona, odnosno izvještaja nije se ni očekivalo s obzirom da je SNSD još ranije rekao da to neće podržati, a samo skidanje izvještaja o izmjenama Zakona o akcizama i Zakona o PDV-u izazvalo je polemiku među samim delegatima.

Izvještaj o izmjenama Zakona o akcizama i Zakona o PDV-u skinuo je kolegijum koji čine Dragan Čović (HDZ), Nikola Špirič (SNSD) i Kemal Ademović (NIP), a na tu njihovu odluku oštro je reagovao Šefik Džaferović, delegat SDA u Klubu Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Kolegij je odlučio da toga nema na dnevnom redu. Ja mislim da vi nemate ovlaštenje i to jedino ima ovaj dom. Nema potrebe da nas pozivate ovdje ako možete sami da utvrdite dnevni red i da donosite odluke", rekao je Džaferović.

On je rekao da su obavezne tačke koje su prošle proceduru u skladu s Poslovnikom ili ako to jednoglasno traži komisija doma, naglasivši da su zakoni koji su skinuti sa dnevnog reda prošli oba doma i usaglašaeni na komisijama.

"Tvrdim da ih niste mogli isključiti sa dnevnog reda jer su to obavezne tačke dnevnog reda. Nemate vi to ovlaštenje, vi stavite na dnevni red i onda Dom to neka dalje odluči", rekao je Džaferović.

Osim akciza i PDV-a sa dnevnog reda sjednice Doma naroda Paralmentarne skupštine BiH skintue su i tačke koje govore o međunarodnim sporazumima i to sa Turskom u oblasti odbrane i međunarodni sporazum o sprječavanju prirodnih katastrofa.

Nakon kraće rasprave, delegati su se pojedinačno izjašnjavali o tome da li će akcize i PDV biti vraćeni u dnevni red, međutim na kraju je utvrđeno da nema ni enteitetske ni opšte većina za tako nešto.