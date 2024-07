Ulaze u borbu za glasove, ali mandat neće uzeti

SARAJEVO, BANJALUKA - Kao i na prethodnim izborima, i na predstojećim lokalnim, kandidatske liste popunili su oni koji sasvim sigurno neće preuzeti mandate za koje će sakupljati glasove, a birače će i dalje u lokalnim skupštinama predstavljati oni za koje, suštinski, nisu ni glasali.

Primjera radi, nosilac liste PDP-a u Banjaluci je Branislav Borenović, predsjednik te stranke i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, broj dva, tri i četiri na listi zauzimaju Mirna Savić Banjac, Nebojša Drinić i Tanja Vukomanović, poslanici PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Gotovo je sigurno da niko od njih, kada osvoji mandat, neće u odborničke klupe, jer, recimo, odbornička naknada tri pa i pet puta je manja nego ona koja se dobija u Narodnoj skupštini ili Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Slična ili gotovo ista situacija je i sa listom SNSD-a. Tu listu nosiće Vlado Đajić, direktor Kliničkog centra Republike Srpske, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik Gradskog odbora ove stranke u Banjaluci.

Osim njega, pri vrhu liste su i Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite, zatim Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, i teško je očekivati da će neko od njih zadržati odbornički mandat kada ga osvoji.

"To bih nazvala podlom obmanom glasača, za političke prvake to je postalo prihvatljivo iako su više nego svjesni obmane koju prave. Najveći dio glasača će biti ravnodušan, a razlozi za to su idolopoklonstvo prema političarima i ona krilatica 'neka nas varaju naši'", rekla je za "Nezavisne novine" Tanja Topić, politički analitičar.

I u većini političkih partija koje se bore za jedan, dva ili tri mandata, posebno u velikim sredinama, liste će nositi oni koji već imaju političke funkcije i kojima bi ulazak u lokalni parlament bilo "nazadovanje".

"To otvara jednu politološku dilemu, da li je politički bazen u političkim partijama iscrpljen do te mjere da knjiga pada na tri slova. Znamo odavno da teme na lokalnim izborima neće biti kanalizacija, snabdijevanje vodom, pločnici i sve ono što život znači u lokalnoj sredini te da će se politička palica prepustiti oprobanim patriotama i 'borcima za pravu stvar'", rekla je Topićeva.

Što se tiče predstojećih lokalnih izbora, iz Centralne izborne komisije BiH, nakon što je istekao rok za podnošenje kandidatskih lista, saopšteno je da se na listama nalaze imena više od 26.000 kandidata.

Iz CIK-a su saopštili i da su 173 politička subjekta imala mogućnost podnošenja kandidatskih lista putem aplikacije te da je njih 168 dostavilo te liste na propisan način, dok pet političkih subjekata to nije učinilo.

To su Pokret za Bijeljinu, SDS Semberija, Pokret za Višegrad, Stranka Život i HSP BiH - HKDU Hrast.

"Putem aplikacije su unesena 26.124 kandidata. Tačan broj dostavljenih kandidatskih lista i kandidata biće poznat nakon njihove obrade", saopšteno je iz CIK-a.

CIK BiH naveo je da će provjeriti i ovjeriti kandidatske liste i kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega će do 22. avgusta ovjerene kandidatske liste objaviti u službenim glasnicima, medijima i na internet stranici CIK-a.

Iz CIK BiH saopštili su da je prvi put digitalizovan proces podnošenja prijava za ovjeru političkih subjekata, kao i kandidatskih lista, te je CIK BiH pozvao političke subjekte da sugestije za unapređenje aplikacija dostave CIK-u.

