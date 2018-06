Upitan broj ruku za akcize

SARAJEVO - Neizvjesno je da li će u srijedu u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH biti dovoljno ruku da se podrži prijedlog SDS-a kojim bi se van snage stavio Zakon o akcizama, zbog kojeg je 1. februara gorivo poskupjelo 18 feninga.

Podsjećamo da je 18 feninga predviđeno za gradnju autoputeva i puteva. Od pomenutog datuma do polovine prošle sedmice cijena goriva rasla je još nekoliko puta, pa je tako od 1. februara do sredine prošle sedmice poskupjelo 40 feninga po litru. Zbog enormnog rasta cijene goriva vozači u BiH su nekoliko dana blokirali saobraćajnice, da bi prošli petak cijena goriva napokon pala i to u Republici Srpskoj za pet, a u Federaciji BiH između pet i 10 feninga.

SDA i SBB svoj odgovor će ponuditi sutra, nakon sjednica klubova ovih stranaka u Predstavničkom domu, dok će prijedlog podržati SDP, DF i Nezavisni blok, koji, takođe, u parlamentarnoj proceduri u redovnom postupku ima sličan prijedlog.

SDS je svoj prijedlog u parlamentarnu proceduru uputio po hitnom postupku, a iz SNSD-a poručuju da će podržati samo ono što je u interesu Republike Srpske.

Momčilo Novaković, poslanik NDP-a i član Kluba SDS-a u Predstavničkom domu, smatra da je najznačajnije da danas na posebnom podračunu BiH ima više od 100 miliona KM, koje, kako ističe, nisu znali podijeliti, a znali su uzeti.

Senad Šepić iz Nezavisnog bloka rekao je da je ova stranka prije mjesec dana predložila identičan tekst zakona, samo što je on u redovnoj proceduri.

"I naš, kao i ovaj prijedlog zakona trebalo bi da bude na sjednici u srijedu i suštinski nema razlike između ta dva prijedloga. Mi ćemo podržati smanjenje akciza", rekao je Šepić.

Borjana Krišto (HDZ BiH), zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma, kazala je danas da je za prijedlog Kluba SDS-a čula iz medija. Podsjetila je da je njena stranka učestvovala u donošenju i podržavanju Zakona o akcizama.

"Da smo mislili da je nešto drugačije trebalo uraditi vjerovatno bismo i predložili", kazala je ona.

Staša Košarac, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu, smatra da svojim populističkim i predizbornim prijedlogom da se van snage stavi dio Zakona o akcizama SDS pokušava da izazove nove proteste građana u RS.

"Njihov problem je u tome što po pitanju akciza nemaju podršku svojih koalicionih partnera iz SDA, jer i Federaciji BiH trebaju i novac i garancije za infrastrukturne projekte", rekao je Košarac.

Milorad Dodik, predsjednik RS, smatra da je Srpska mogla imati mnogo efikasniji sistem izgradnje puteva i autoputeva da nije bilo opstrukcije od SDS-a, koji, kako je naveo, ponovo želi da napravi neku gužvu predlažući izmjene i dopune Zakona o akcizama. Smatra da je to čisto politikantstvo bez ikakvog realnog osnova.

"Sve što je SDS uradio bilo je pogrešno", naglasio je Dodik.

Dodao je da treba, umjesto da deset godina prikupljamo akcize, odnosno sredstva namijenjena za autoputeve, uzmemo kredit i od tih akciza, koje u kontinuitetu pristižu deset godina, vraćamo kredit.

"Tako su radile sve zemlje na svijetu, tako radimo i mi", naglasio je Dodik.

"Ovo nije prvi put da se novi i veći nameti pravdaju izgradnjom autoputa, čije cijene neprestano rastu, pa su neke dionice na kraju bile višestruko skuplje od prvobitno planiranog", rekao je Vukota Govedarica, lider SDS-a, i dodao da je to dokaz da građani ne plaćaju ovim svoje puteve već tuđe interese i SDS namjerava da toj praksi stane na kraj. "Novac se mora vratiti građanima i nameti se moraju vratiti na razuman nivo", zaključio je Govedarica.