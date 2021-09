Upitan zakon o kažnjavanju govora mržnje

SARAJEVO - Pred zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo u utorak će se na sjednici naći Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo, na inicijativu poslanika Damira Marjanovića.

Čini se da je neizvjesno hoće li on imati dovoljno ruku u Skupštini, jer poslanici iz SDP-a i SBB-a smatraju da su potrebne određene korekcije, a iz SDA su već najavili da neće podržati ovaj zakonski prijedlog jer narušava ustavno-pravni poredak.

Prijedlog zakona sadrži i predviđene kazne u slučaju činjenja nekog od navedenih djela.

"Član 1 predviđa kaznu zatvora do tri godine za onoga ko putem radija, novina, televizije, kompjuterskog sistema ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno podstiče ili poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog rasne, vjerske, nacionalne ili druge pripadnosti. Ko organizuje ili vodi grupu od tri ili više osoba radi počinjenja navedenih djela biće kažnjen zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina, a ko učestvuje u udruženju radi činjenja navedenih djela biće kažnjen kaznom zatvora do jednu godinu", navodi se u Prijedlogu zakona.

Damir Marjanović ranije je rekao da se govor mržnje definiše kao korištenje govora za napad, pogrdno, uvredljivo, zastrašujuće i uznemiravajuće izražavanje koje podstiče na nasilje, mržnju i diskriminaciju.

"Ovaj zakon ima za cilj da sankcioniše svaki govor mržnje koji je usmjeren prema grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, pola, spolnog opredjeljenja, seksualnog opredjeljenja, rodnog identiteta ili kakvih drugih osobina, uključujući, ali ne ograničavajući se na osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama", pojašnjava Marjanović.

Mahir Dević, šef Kluba poslanika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, rekao je da SDA neće glasati za ovaj zakonski prijedlog. Smatra da je neophodno donijeti adekvatnu zakonsku regulativu koja bi tretirala govor mržnje u javnom prostoru, ali poštujući ustavnopravni poredak BiH.

"Nećemo podržati zakon iz principijelnih razloga. Naravno, potrebno je da se donese jedan takav zakon koji bi regulisao upotrebu javne riječi u javnom prostoru, prije svega na društvenim mrežama, ali njegovo donošenje na kantonalnom nivou značilo bi novo urušavanje ustavnopravnog poretka BiH", kaže Dević za "Nezavisne novine". Tvrdi da ovaj prijedlog zakona nije usklađen sa krivičnim zakonima FBiH i BiH, a morao bi biti.

Igor Stojanović, poslanik SDP-a u kantonalnoj skupštini, za "Nezavisne novine" ističe da će poslanici ove stranke podržati ovaj zakonski prijedlog uz određene korekcije koje ne narušavaju ustavno-pravni poredak.

I njegov kolega iz SBB-a Zvonko Marić kaže da ova stranka neće glasati za ovaj zakonski prijedlog bez određenih korekcija, iako smatraju da je ovakav zakon potreban BiH.

"On mora biti sinhronizovan i usklađen sa drugim zakonima na višim nivoima", smatra Marić i dodaje da je on shvatio da je predlagač ostavio prostora za korekcije.