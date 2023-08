Upitna bošnjačka većina za smjenu gradonačelnika Brčkog

BRČKO - Iako je, zvanično, sedam poslanika Brčko distrikta, odnosno većina unutar bošnjačkog naroda pokrenula postupak za razrješenje Zijada Nišića, aktuelnog gradonačelnika, pitanje je hoće li uspjeti u tome, s obzirom na to da jedan od njih još nije siguran koga podržava, ali i da li će tu smjenu podržati srpski i hrvatski poslanici.

Do sada, nepisano pravilo bilo je da ono što odluče u jednom narodu kada je riječ o gradonačelniku, druga dva naroda podrže, i tako će biti i ovaj put, međutim, pitanje je da li će bošnjački poslanici koji su tražili razrješenje Nišića do kraja ostati zajedno.

"Trenutno je s jedne strane njih sedam, pet iz SDA i dva iz Stranke za BiH, a s druge strane njih pet, koji podržavaju gradonačelnika, ali jedan od tih sedam prije neki dan je potpisao dokument za smjenu, a jutros za podršku gradonačelniku, tako da je sada omjer šest prema šest i niko nema većinu. To je zadnja informacija, sutra već može biti drugačije", ispričao nam je jedan od poslanika distrikta Brčko koji ne želi da mu navodimo ime.

Inače, gradonačelnik distrikta Brčko razriješen je prije samo pet mjeseci kada je Esada Kadrića iz SDA zamijenio Nišić i to nakon što je SDA ostala bez vlasti na nivou BiH i Federacije BiH.

U tom periodu, SDA je ostala sama jer su novog gradonačelnika podržali SDP, NiP, SBB BiH i Stranka za BiH, međutim, nedavno su se dva poslanika iz Stranke za BiH, suprotno stavu partije, ponovo priklonili SDA i zajedno s njima zatražili razrješenje Nišića.

Njihov kandidat koji bi zamijenio Nišića, inače doktora primarijusa, jeste Abdulah Iljazović iz Maoče, ranije optuživan za dilovanje droge.

Iljazović je široj javnosti postao poznat kada je, nakon što je otkriven taj detalj iz njegove biografije, rekao: "Samo da se zna, kod mene je gram bio gram. Poštenje prije svega."

Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta, kazao je za "Nezavisne" da srpski poslanici još nisu razgovarali o toj temi, ali da će u svakom slučaju biti jedinstveni kada je o tome riječ.

"Ovo je vrijeme godišnjih odmora, nismo razmatrali aktuelna previranja unutar bošnjačkog bloka. S početkom rada Skupštine razmotrićemo to pitanje, Skupština je sada po poslovniku na godišnjem i naš stav će sasvim sigurno biti jedinstven", rekao je Milić.

On kaže da lično misli da je u ovom trenutku mnogo važnije da se poslanici fokusiraju na rebalans budžeta, jer u njemu treba obezbijediti sredstva za povećanja plata, što je ranije dogovoreno sa sindikatima, kao i isplatu jednokratne pomoći i subvencija za električnu energiju.

Takođe, rekao je da se treba posvetiti i budžetu za narednu godinu, koji treba da bude usvojen na vrijeme i u rokovima.

Što se tiče smjene Nišića, poslanici koji su to pokrenuli kažu da je razlog to što se u posljednjih pet mjeseci nije ništa promijenilo i da je došlo do zastoja u projektima.