Upozorenje na oluje širom regiona, meteolarm upaljen i za dio BiH

SARAJEVO, BANJALUKA, BEOGRAD, ZAGREB - U Hrvatskoj i Srbiji izdata su upozorenja da stiže nevrijeme, a za dio BiH je upaljen narandžasti i žuti meteoalarm.

Upozorenje je izdato za regiju Bihać gdje se očekuju padavine između 30 i 60, lokalno do 70 l/m2.

Federalni hidrometeorolški zavod upozorio je građane da preduzmu mjere opreza i prate aktuelnu prognozu vremena, da budu spremni da obustave aktivnosti na otvorenom, jer je moguće plavljenje imovine i saobraćajnih mreže. Moguć je poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama, a može biti potrebna manja evakuacija.

Moguće su poplave i u regiji Mostar, te regiji Sarajevo i Tuzla.

Za regiju Banjaluka se očekuje 30 do 60 mm kiše za 24 časa, te građane pozivaju da preduzmu mjere opreza.

"Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode", navodi se u upozorenju.

U regiji Foča moguće je lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom, a u Prijedoru je moguće plavljenje imovine i saobraćajnih mreža. Kako se navodi možda će biti potrebna i manja evakuacija.

Mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine postoji i u regiji Trebinje, te regiji Višegrad.

Hitno upozorenje za Hrvatsku: Stiže olujna bura, uključen crveni meteoalarm

Uključen je meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku, a za Velebitski kanal na snazi je crveno upozorenje zbog olujne bure.

Danas je u Hrvatskoj očekuje umereno i pretežno oblačno vreme, povremeno s kišom, češćom u prvom dijelu dana. Na Jadranu još ponegdje može biti pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih.

Biće vjetrovito, na kopnu uz umjeren i mjestimično jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima.

Podsjetimo, snažnja grmljavinska oluja juče je pogodila Hrvatsku, a najkritičnije je bilo u Splitu gdje su automobili plutali po ulicama, a grom je presjekao stub za rasvjetu napola, prenosi Telegraf.

Najviši stepen upozorenja u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi najavio je obilne padavine u Srbiji, naročito u drugom dijelu dana. Na snazi je i crveni meteo-alarm.

Kako se navodi, u Srbiji će danas biti umjereno do potpuno oblačno i osjetno hladnije vrijeme, s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada, najavio je Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi.

Očekuju se obilne padavine, naročito u drugom dijelu dana, od 40 do 80 milimetara, ponegdje i oko 100 milimetara za 24 sata, što predstavlja mjesečnu količinu padavina.

Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vetar, na istoku Srbije i u planinskim predjelima povremeno jak. Najniža temperatura biće od 14 do 18, a najviša od 17 na sjeverozapadu i zapadu do 27 stepeni na istoku i krajnjem jugoistoku zemlje, prenosi B92.

U Beogradu će biti oblačno i osjetno hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima grada očekuju se obilne padavine, i to naročito u drugom dijelu dana, od 30 do 60 milimetara za 24 sata, lokalno i više. Temperatura će biti bez većeg kolebanja, od 17 do 19 stepeni.

U Srbiji je danas u većini krajeva na snazi crveni meteo-alarm, najviši stepen upozorenja na padavine koje tokom 24 časa mogu biti kao mjesečna količina. U nekim predjelima biće i do 100 litara kiše po metru kvadratnom. S kišom stiže i osetno svježiji vazduh, pa će biti hladnije za deset do 15 stepeni.

Timovi Sektora za vanredne situacije su u pripravnosti, a vatrogasno-spasilačke jedinice preventivno obilaze teren.

Stabilizacija vremena se očekuje sutra, u drugom dijelu dana. Drugog dana vikenda biće umjereno do potpuno oblačno i osjetno hladnije sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada.

Građani, posebno oni koji žive blizu vodotoka, treba da prate uputstva nadležnih štabova.