Upravni odbor PIK-a: Reforme u BiH usporene do mrtve tačke

SARAJEVO - Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIK) konstatirao je da se od održavanja njegovog posljednjeg sastanka napredak na političkim i ekonomskim reformama usporio gotovo do mrtve tačke, sa malim izuzecima.

"Iako je BiH predala odgovore na upitnik EU, usvojila niz zakona o akcizama te je bilo određenih napora na jačanju regionalne suradnje, provedba reformi je gotovo prestala, posebno na nivou BiH i Federacije BiH", ističe se u kominikeu koji je izdan nakon dvodnevnog zasjedanja PIK-a u Sarajevu.

Dodaje sa da je došlo do nazadovanja u oblasti vladavine prava, a i dalje postoji ozbiljna zabrinutost kada je riječ o nezavisnosti medija i retorike koja sve više produbljuje podjele.

"Političke stranke iz FBiH i dalje odbijaju kompromis o suštinskim izmjenama Izbornog zakona BiH", ističe se u kominikeu.

Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, nakon sjednice PIK-a, rekao je da stranke moraju hitno da počnu rješavati ovo pitanje.

"Postoji bojazan da bi, ukoliko ne dođe do izmjene zakona kada je u pitanju konstituisanje Doma naroda FBiH, ali i Doma naroda BiH, implementacija izbora mogla biti veoma spora i da bi formiranje vlasti moglo trajati dugo", istakao je Incko.

Upitan da li još uvijek postoje Bonske ovlasti i boji li se da će i on biti odgovoran ukoliko ne dođe do izmjena ovog zakona, Incko je rekao da ta bojazan postoji i da još uvijek postoje Bonske ovlasti, ali da su one zadnja mjera i da ih on sada ne planira koristiti.

Međutim, nije isključio ni tu mogućnost, rekavši da ima vremena još par mjeseci. PIK je pozvao političare da se u predizbornom periodu suzdrže od nacionalističke retorike koja produbljuje podjele.

Upravni odbor PIK-a zatražio je od političkih lidera i vlasti u BiH da što hitnije provedu odluku Ustavnog suda BiH o Zakonu o krivičnom postupku kako bi se pravosudnim organima omogućilo da efikasno rješavaju krivična djela.

Incko je kazao je da su članice PIK-a konstatovale da je prijedlog izmjena Zakona koji je u parlamentarnu proceduru uputio SDA u skladu, a HDZ-ov nije u skladu sa međunarodnim standardima.

O ovome je govorio i Denis Hern, prvi zamjenik visokog predstavnika, koji je rekao da je BiH bila neuspješna po pitanju korigovanja Zakona o krivičnom postupku.

"Ovo je pokazalo koliko je teško postići borbu protiv korupcije, a neki izgleda imaju želju da zadrže status quo", rekao je Hern.

U kominikeu je izražena zabrinutost nabavkama dugih cijevi koje su realizirale pojedine agencije za provedbu zakona, na što je Ruska Federacija imala "fus notu" odnosno nije se složila sa ovom konstatacijom.

Incko tvrdi da je sa dopremom naoružanja – dugih cijevi bilo sve po pravilu i transparentno, ali da je problem što nije proporcionalno i što nisu sigurni za šta će se te duge cijevi koristi. Tvrdi da po pravilu jedna duga cijev ide na 10 policajaca, te da i u Austriji, ne nosi svaki policajac dugu cijev.

Upitan zašto PIK nije reagovao na naoružavanje policije Kantona Sarajeva, Incko je rekao da nema te podatke i da je to po kantonima gdje radi ko šta hoće.