Uprkos tenzijama Srebrenica dobila Spomenik miru

SREBRENICA - U Srebrenici je danas svečanom ceremonijom u rad puštena gradska fontana i otkriven Spomenik miru, javlja Anadolija.

"Ovo je ideja koja je podržana od svih političara u Srebrenici i naišla je na ogromnu pohvalu i podršku svih ambasada i ambasadora koji su dolazili u Srebrenicu, jer su smatrali da jedna takva poruka ide odavdje. Prijedlog je usvojen na Skupštini opštine Srebrenica", kaže Mladen Grujičić, načelnik Opštine Srebrenica.

Oko izgradnje Spomenika miru u proteklom periodu bilo je dosta sporenja, jer su Bošnjaci bili protiv.

"Uvijek se u Srebrenici kada se pojavi neka lijepa stvar, postoje i oni neki koji žele da pokvare, da umanje ljepotu toga, ali postoje i oni koji žele odavdje da pošalju poruku mira, ljubavi, suživota, razvoja Srebrenice i mi ćemo u tom pravcu nastaviti. Ono što nema alternativu to je mir, i svako ko ima razuma u miru vidi spas", prosperitet, kaže Grujičić.

Današnjoj svečanoj ceremoniji nisu prisustvovali predstavnici Bošnjaka u lokalnoj vlasti.

"Žalosno je to što uvijek neko bojkotuje čak i oni koji su podržali ovu ideju, ali ogroman je pritisak na Bošnjake u Srebrenici pogotovo u ovom predizbornom periodu, kada su osjetljive teme onda Sarajevo uđe više u Srebrenicu nego što je to inače, umjesto da pomogne Srebrenici, Bošnjacima, uvijek se vrate da pokvare što smo zajednički uradili. I ovog puta je to tako. Tako da ljudima koji žive ovdje ne mogu da uzmem za zlo, jer bi bili kasnije pod velikim pritiskom, bili bi okarakterisani kao izdajnici, i pored želje da budu ovdje oni nisu došli", rekao je Grujičić.

Otvaranju Spomenika miru prisustvovao je, između ostalih, ministar zdravstva u Vladi RS Alen Šeranić.

"Mir je vrlo važan za ovaj grad, za ovu zemlju, za region. Mir je put koji počinje sporazumima, a nastavlja se kroz naše razumjevanje. Činjenica je da želimo prosperitet i napredak i samo u miru, suživotu možemo to da dobijemo", rekao je Šeranić.

Bošnjaci se od ranije protive ovom spomeniku, iako su odbornici u skupštini podržali ideju izgradnje, ali smatraju da se nisu stekli uslovi za realizaciju.

"Mislim da je ideja o spomeniku otišla u pogrešnom smjeru, da je to isforsirano zbog izborne godine. Na kraju je taj spomenik izgubio smisao, a vidimo i da su inicijatori same izgradnje, to je OHR, na kraju digli ruke od toga", kaže zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić.

Podsjećamo, na inicijativu kancelarije visokog predstavnika u BiH, koju je podržao aktuelni načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, Skupština opštine Srebrenica 2019. godine donijela je odluku o izgradnji Spomenika miru u Srebrenici koji je danas i otkriven u povodu Međunarodnog dana mira koji se obilježava 21. septembra.