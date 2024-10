Ursula fon der Lajen: "Naša srca i misli su s narodom BiH"

SARAJEVO - Naša srca i misli su s narodom Bosne i Hercegovine pogođenim razornim poplavama. Aktivirali smo naš mehanizam civilne zaštite EU i šaljemo spasilačke timove na teren.

Napisala je ovo predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na platformi X.

Ovo je solidarnost EU na djelu, poručila je ona, prenosi Fena.

Our hearts and thoughts are with the people of Bosnia and Herzegovina, hit by devastating floods. We have activated our EU Civil Protection Mechanism and are sending rescue teams on the ground. This is EU solidarity in action.