Ursula fon der Lajen stiže u BiH

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) danas će doputovati u Sarajevo, gdje završava seriju posjeta državama zapadnog Balkana.

Planiran je njen susret s članovima Predsjedništva i predsjedavajućom Savjeta ministara BiH, a očekuje se da bh. zvaničnici dobiju barem nagovještaj hoće li ostvareni napredak biti dovoljan za odluku o početku pregovora o članstvu, ali i preporuke kako izdašna sredstva od 6 milijardi evra namijenjena zemljama zapadnog Balkana iskoristiti za provođenje neophodnih reformi potrebnih za integraciju u EU.

Politički analitičar Srećko Latal smatra da od ove posjete ne treba puno očekivati.

"Mislim da će BiH imati još vremena do decembra, ili barem kraja novembra, da usvoji još neki od zakona koji su dio reformskog paketa EU. Prema svim informacijama, ako bi uspjela da usvoji barem još neki od njih, mislim da postoji realna šansa da dobijemo taj datum. Međutim, sam datum ništa ne znači ako ne dođe do bitnije promjene u metodologiji procesa proširenja", kaže Latal.

Nakon usvajanja pet zakona – o VSTV-u, strancima, ombudsmenu, slobodi pristupa informacijama te vinu, pregovori parlamentarne većine zapeli su na onim težim – zakonu o sudovima i Izbornom zakonu BiH.

"Kod nas puno 'zapinje', ali opet treba biti realan pa sagledati situaciju u proteklih desetak godina ili posljednja dva mandata, pa možemo vidjeti da su neki pomaci napravljeni", ističe Latal.

Ursula fon der Lajen dolazi i prije izvještaja o napretku BiH kako bi predstavila novi paket pomoći zapadnom Balkanu, kaže politički analitičar Adnan Huskić, te dodaje da je sada do nas koliko ćemo biti u stanju apsorbirati sredstava iz izdašnog finansijskog paketa.

Usvajanje zakona

"Mislim da je izvještaj do sada kompletiran pa pitanje otvaranja pregovora i ne ovisi o usvajanju zakona koji su preostali. Međutim, bilo bi dobro našim partnerima iz EU napokon pokazati da postoji posvećenost ovom procesu, da neko namjerava da nastavi raditi, a da to nije uvijek hoćemo li prije posjete ili objavljivanja izvještaja. Ovdje se radi o tome da se, jednom za sva vremena, treba riješiti pitanje je li članstvo u EU strateški cilj ili nije. Ovo do sada je pokazalo, a to izaziva permanentnu frustraciju u Briselu, da se BiH nekako primorava da nešto radi, kao da ne postoji nikakva želja da se suštinski napreduje ka EU", ističe Huskić.

Analitičar i novinar iz Banje Luke Miljan Kovač vjeruje da ima nade za početak pregovora, ali ne vidi da će oni brzo i kvalitetno biti okončani.

"Političke elite u BiH ne žele nezavisno i profesionalno pravosuđe, jer u tom slučaju ne bi ni bile u poziciji da o bilo čemu pregovaraju i odlučuju, osim, možda, o izboru između dva jela u zatvorskoj menzi. Domaćim vlastodršcima i odgovara ne samo loše i korumpirano pravosuđe nego i stalno produbljivanje krize, beskrajni pregovori bez cilja da se išta korisno napravi, osim da se produži njihova vlast", ističe Kovač.

Trebalo bi raščistiti odnose i vidjeti može li se pitanje približavanja EU izdvojiti iz onoga što je dnevna politika i što je predmet potkusurivanja na različitim nivoima, navodi Huskić, piše Avaz.

