Usaglasili nultu stopu PDV-a koja se neće stići primjenjivati

SARAJEVO - Zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH usaglasila je tekst izmjena Zakona o PDV-u kojim se uvodi nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, međutim s obzirom na vremensko ograničenje trajanja ovog zakona, gotovo je sigurno da od nižih stopa PDV-a na hranu i lijekove neće biti ništa.

Naime, ova komisija usaglasila je izmjene Zakona o PDV-u koje su u različitim tekstovima usvojene u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta BiH, a ukoliko njihov dogovor potvrde ova dva doma, nulta stopa PDV-a trebalo bi da se primjenjuje na osnovne životne namirnice, hranu, lijekove i opremu za djecu, dok bi se viša stopa od 22 odsto primjenjivala na luksuz, a standardna stopa od 17 odsto na ostalo. Međutim, u samom usaglašenom zakonu navedeno je da će se on primjenjivati do 31. decembra, što je rok do kojeg Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH ne može ni početi s primjenom diferencirane stope PDV-a s obzirom na to da mora mijenjati softver, organizovati edukaciju zaposlenih i poreskih obveznika, a za šta joj, prema njihovim tvrdnjama, treba najmanje šest mjeseci.

Istovremeno, na sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamenta BiH raspravljano je o izmjeni Zakona o akcizama kojima se ukidaju akcize na naftu i naftne derivate, i ukoliko Dom naroda Parlamenta BiH na predstojećoj sjednici usvoji izmjene ovog zakona, gorivo u BiH moglo bi biti jeftinije za 30 do 45 feninga.

Zbog ovoga Mirko Šarović, lider SDS-a i poslanik ove stranke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, rekao je da će biti pokrenuta procedura da se nulta stopa PDV-a primjenjuje trajno.

"S obzirom na to da je iz UIO najavljeno da je potrebno vrijeme, osnovano sumnjamo da do primjene nulte, odnosno diferencirane stope ne bi moglo doći u roku predviđenom za primjenu zakona, odnosno do kraja godine", rekao je Šarović.

Inače, na prijedlog SDS-a prvobitno je u Predstavničkom domu Parlamenta BiH usvojeno da na osnovne životne namirnice stopa PDV-a bude pet odsto i 22 odsto na luksuzne stvari, a sve ostalo bilo bi oporezovano po standardnoj stopi od 17 odsto. Nakon toga taj zakon je došao u Dom naroda, ali je prije toga Narodna skupština RS zaključila da na osnovne životne namirnice stopa PDV-a treba da bude nula odsto, što je u Domu naroda i usvojeno, zbog čega se na kraju i išlo na usaglašavanje jer isti zakon nije usvojen u identičnom tekstu u dva doma Parlamenta BiH.

Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda Parlamenta BiH i član Zajedničke komisije oba doma za usaglašavanje izmjena Zakona o PDV-u, na pitanje kako će se primjenjivati diferencirana stopa PDV-a s obzirom na to da UIO treba najmanje šest mjeseci, rekla je da su izmjene Zakona o PDV-u predložene mimo UIO, koji ima isključivo pravo na promjenu PDV-a.

"Predstavnički dom iskočio je iz toga", rekla je Majkićeva i dodala da ona u slučaju ovog zakona nije iznosila svoj privatni, nego stav institucija Srpske.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o akcizama, članovi Komisije za finansije i budžet nisu podržali amandman Majkićeve da primjena tog zakona traje trideset dana, a ne tri mjeseca kako je planiranno.

"To je nezakonit zakon, njime se pravi haos", rekla je Majkićeva i dodala da je ukidanje akciza na gorivo populistička mjera i predložena u predizborne svrhe.

Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, amandman Majkićeve nazvao je "nevjerovatnim", ističući da je ostao još samo jedan korak, a to je da Dom naroda usvoji izmjene Zakona o akcizama, koji je Predstavnički dom usvojio još u martu, te da će gorivo biti jeftinije.

Ipak, pitanje je da li će Dom naroda na sjednici zakazanoj za 29. avgust usvojiti izmjene Zakona o akcizama i da li će to biti u istom tekstu kao što je usvojio i Predstavnički dom.