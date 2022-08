Usaglasili zakon koji se vjerovatno neće primjenjivati

Zajednička komisija oba doma Parlamenta BiH usaglasila je tekst Zakona o PDV-u kojim se uvodi diferencirana stopa PDV-a u BiH i to nula posto na osnovne životne namirnice, hranu i opremu za djecu te 22 posto na luksuznu robu i 17 posto za ostale proizvode.

Prema usaglašenim dopunama Zakona, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zadužena je da precizira na koju će se robu primjenjivati ove stope PDV-a, čija je primjena vremenski ograničena do 31. decembra, što je gotovo nemoguće za sprovesti s obzirom da su iz UIO rekli da im za promjenu softvera i primjenu diferencirane stope treba najmanje šest mjeseci pod uslovom da imaju novac koji trenutno nemaju.

Inače, izmjene Zakona o PDV-u usaglašavale su se nakon što je Predstavnički dom prvotibno usvojio izmjene koje su podrazumijevale stopu PDV-a od pet posto na osnovne životne namirnice, a Dom naroda kasnije izmjene na način da je stopa PDV-a na osnovne životne namirnice nula posto.

Mirko Šarović, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH pozdravio je usvajanje nulte poreske stope dodajući da je nezadovoljan vremenskim ograničenjem primjene zakona te najavio da će u Predstavničkom domu biti pokrenuta procedura da se dogovorena nulta stopa PDV-a primjenjuje trajno.

"S obzirom na to da je iz UIO najavljeno za to potrebno vrijeme, osnovano sumnjamo da do primjene nulte, odnosno diferencirane stope ne bi moglo doći u vremenskom roku predviđenom za primjenu zakona, odnosno do kraja godine", rekao je Šarović.