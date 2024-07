Uskoro deminiranje obale, ponovo će se ploviti Savom

SARAJEVO - Nakon tri godine potpunog zastoja, otkočen je proces deminiranja desne obale rijeke Save, pa bi se do kraja godine trebalo početi sa uklanjanjem mina, s tim da će, kako je planirano, u naredne dvije do tri godine Sava ponovo postati plovna.

Inače, Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH, i Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, potpisali su Supsidijarni sporazum kojim se operacionalizuje osam miliona evra za deminiranje desne obale rijeke Save.

Kako navode iz resornog ministarstva, grant sredstva osigurala je Evropska unija po osnovu sporazuma između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je u fazi ratifikacije, s tim da Ministarstvo komunikacija i prometa projekat sprovodi u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina BiH, a pod okriljem Svjetske banke.

Trenutno se priprema tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova za poslove deminiranja na 79 lokacija u devet opština u BiH, i to šest u Republici Srpskoj, i tri u Federaciji BiH. To su Kozarska Dubica, Gradiška, Srbac, Derventa, Brod, Odžak, Šamac, Domaljevac-Šamac i Orašje.

Kako je za "Nezavisne novine" pojasnio Enis Horozović, vršilac dužnosti direktora BHMAC-a, ovo ne traje tri godine, već 14, koliko se i priča o tom projektu, ali su se uvijek pojavljivali neki problemi.

"No, u zadnje tri godine je poremećaje napravila korona i rat u Ukrajini. No, sad je sve otišlo daleko, i ja sam zadovoljan napretkom u ovom procesu. Ova priča je krenula prošle godine u oktobru, kada su me kontaktirali predstavnici Svjetske banke, kao i Ministarstva komunikacija i prometa. Taj projekat bi trebao da krene do kraja ove godine, gdje treba da se deminira oko 5.290.000 kvadratnih metar miniranog područja, s tim da mi imamo ukupno 79 pripremljenih projekata", pojasnio je Horozović.

Kako kaže, njihove ekipe su izvršile reizviđanje terena, a kako bi utvrdili da li je došlo do nekih promjena, a projekti su dostavljeni Svjetskoj banci, te Institutu za hidrotehniku, koji će raditi studiju za zaštitu životne sredine.

"Naš Institut će napraviti tu studiju, a finansiraće ga njemačka vlada preko njihovog društva za internacionalnu suradnju. Ovih dana će ljudi sa Instituta početi obilaziti teren kako bi snimili situaciju. Ne znam koliko će trebati za studiju, a oni predviđaju da će to biti gotovo za mjesec i po. No, vidjećemo još da li će se stići tako brzo završiti", dodaje on.

Horozović kaže da očekuju da će trebati dvije do tri godine da se sve završi, što bi, prema njegovim riječima, zaista bilo značajno za BiH, ali i Hrvatsku, jer bi rijeka Sava ponovo postala plovna.

"Takođe, dosta projekata vezanih za rijeku Savu, koje će finansirati Evropska unija i Svjetska banka, na čekanju su upravo zbog toga što je obala minirana", ističe Horozović.

Dodaje da se ovaj projekat odnosi samo na obalu, a kada je u pitanju voda, tu su zahtjevi daleko veći, jer BiH nema deminerske organizacije koje su sposobne da deminiraju u vodnom području.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.