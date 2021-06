Uskoro hitna sanacija mosta Brčko - Gunja

BRČKO - Most na Savi sa graničnim prelazom Brčko - Gunja u narednom periodu bit će u potpunosti rekonstruisan ali izgrađen i još jedan, odlučeno je danas u Brčkom na sastanku resornih ministara Hrvatske i BiH, Delegacije EU te predstavnika Brčkog.

Osim toga, danas je započeta i sanacija Luke Brčko.

Tema sastanka je bila sanacija postojećeg mosta na graničnom prelazu Brčko-Gunja te definiranje kontakt tačke za novi most koji bi povezivao Koridor X i autocestu Rača – Brčko – Tuzla – Beograd, odnosno autocestu Sarajevo – Beograd.

"Ovo je veliki dan za Brčko i BiH koja ima tradiciju povezanosti sa Hrvatskom više od 130 godina. Mostovna povezanost, upućenost građana Brčkog i Gunje jedne na druge. Mnogi građani Gunje ostvaruju svoja prava u Brčkom, čak učenici ovdje idu u srednje škole tako da most ima veliki značaj i simboliku", rekao je Esed Kadrić, gradonačelnik Brčkog.

Most koji povezuje BiH sa EU bit će temeljito rekonstruisan, a paralelno će se raditi na izradi novog mosta koji je ucrtan u prostorni plan Brčkog i Gunje. Ove godine se kreće sa izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg mosta koji će ponovo u funkciju staviti teretni saobraćaj.

"Prošle godine smo potpisali sporazum da ćemo obnoviti svih deset mostova koji povezuju RH i BiH. Jedan od tih je i Bčrko- Gunja. Postoji idejno rješenje, napravit ćemo glavni projekat i da se hitno kreće u sanaciju", rekao je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture RH te dodao da je zadovoljan saradnjom sa BiH posebno u projektima izgradnje mostova i graničnih prelaza Svilaj i Gradiška.

BiH i Brčko žele biti povezani sa EU, zapadnim Balkanom i svijetom te je bitan i most koji će se graditi, smatra Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija BiH.

"To je most koji će omogućiti da se teretni saobraćaj iz centra Brčkog izmjesti, rasterete se velike gužve, da taj novi most poveže autoputeve od Bijeljine do Brčkog, a zatim sa autoputem Beograd- Zagreb. To je nešto što je vrlo bitno za Transportnu zajednicu, EU, Hrvatsku i BiH", rekao je Mitrović.

Sve te projekte kao i broje druge infrastrukturne, finasijski podržava Delegacija EU u BiH. Tako je, između ostalog, odvojeno tri miliona KM za rekonstrukciju Luke Brčko, koja je u skladu je sa Agendom povezanosti Evropske unije koja promoviše transportnu povezanost na zapadnom Balkanu kao važan faktor ekonomskog razvoja, regionalne saradnje i evropskih integracija.

"Ovo su dobri primjeri koji pokazuju da kroz zajednički rad i saradnju itekako možemo ostvariti neke od zacrtanih ciljevi. Da to nisu samo puke riječi, pokazuju radovi na Luci Brčko. Ne moram govoriti koliko je to značajno za građane BiH već za cijelu ekonomiju BiH", rekao je Johan Zatler, šef Delegacije EU u BiH te dodao da je ova institucija trenutno aktivna na 15 projekata u BiH koji koštaju oko pola milijarde KM.

Na današnjem sastanku je rečeno da će se naredni mjesec izgraditi objekat graničnog prijelaza na Svilaju u Odžaku te da bi se taj prijelaz nakon toga mogao otvoriti.