Uskoro kraj prakse otkupa zatvorskih kazni za pedofile

SARAJEVO - Praksi otkupa zatvorskih kazni za pedofile u FBiH će se vjerovatno za nekoliko mjeseci stati ukraj kroz izmjene zakona koji to omogućava.

U Krivičnom zakonu FBiH trenutno ko god da je i za šta god da je neko osuđen na zatvor do jedne godine - umjesto da ide u zatvor može kaznu da otplati.

Zbog toga su šok javnosti i salva negativnih komentara uslijedili nakon što je u javnost procurio slučaj glumca Moamera Kasumovića, koji je osuđen pod optužbama da je bludničio nad maloljetnikom, te kaznu otkupio, umjesto da je provede iza rešetaka.

Glumac popularne serije "Lud, zbunjen, normalan" je, kao što je poznato, osuđen zbog bludnih radnji nad četrnaestogodišnjakom. U zatvor ga je sud poslao na godinu dana, ali se presuda do godinu dana može novčano otplatiti, što je Kasumović i iskoristio.

To mu je omogućio Krivični zakon FBiH, dok Krivični zakonik Republike Srpske ne predviđa takvu mogućnost.

Međutim, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Dragan Mioković potvrdio je da uskoro u parlamentarnoj proceduri očekuje izmjene Krivičnog zakona FBiH i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.

Jedna od novina u ovim izmjenama, kako je kazao ministar pravde FBiH Vedran Škobić, biće nemogućnost otkupa kazne za, između ostalog, krivična djela polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Mioković je rekao da je od Škobića dobio uvjeravanja da su zakoni gotovi i da se čeka mišljenje Kancelarije za zakonodavstvo.

"Kada stignu u parlamentarnu proceduru i jedan i drugi zakon odmah stavljam na novembarsku sjednicu. Imaćemo sjednicu i u drugoj polovini oktobra i ako bismo do tada stigli - stavio bih ih na oktobarsku. To je nešto što je i meni profesionalno bitno, ali na stranu to, riječ je o zakonima koji su neophodni i koji moraju odmah doći na dnevni red", kazao je Mioković za Faktor.

Usvajanje ovih izmjena zakona uslijediće nakon što je poslije Srpske, i FBiH dobila registar pedofila. Poslanik u Parlamentu FBiH Lana Prlić govoreći o Pravilniku o registru pedofila u FBiH, koji je napisalo Federalno ministarstvo pravde, a ona ga uputila u parlamentarnu proceduru, kazala je nedavno da registar neće biti javan, kao što nije javan ni u ostalim zemljama svijeta, te da će samo tužilaštva i MUP-ovi imati pristup, ali na opravdan zahtjev i drugi.

Da su slučajevi polnog iskorištavanja djece česti pokazuje i statistika Tužilaštva Kantona Sarajevo.

"Prema dostupnim podacima Tužilaštva KS, u proteklih pet godina postupajući tužioci podigli su 16 optužnica zbog krivičnog djela silovanje, a od tih 16 dvije optužnice su na štetu maloljetnika. Za spolni odnos s djetetom podignute su četiri optužnice. Zbog krivičnog djela bludne radnje podignute su 33 optužnice u proteklih pet godina, a na štetu maloljetnika ih je 25. Za krivično djelo zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom podignuta je jedna optužnica", rekla je ranije za "Nezavisne novine" Azra Bavčić, portparolka ovog tužilaštva.

