Uskoro ponovo tender za zgradu IDDEEA

SARAJEVO - Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) uskoro će raspisati treći tender za izgradnju zgrade u Banjaluci, vrijedan više od 16 miliona KM.

Savjet ministara BiH IDDEEA je još prošle godine kroz odluku o odobrenju projekta izgrade objekta odlučio da izdvoji 16.758.016 KM za ovaj projekat i to na način da je prošle godine obezbijeđeno 9,9 miliona KM, ove godine biće dva miliona KM, dok će 2020. godine to biti 4,7 miliona KM. Ova odluka praktično je ista kao i ona donesena još 2011. godine, a u kojoj je stajalo da važi do 2014. godine, međutim kako IDDEEA nije uspjela sprovesti ovaj tender, a nije postojala ni politička volja da se on završi, odluka je prolongirana i sada se odnosi na period do 2021. godine do kada bi zgrada u Banjaluci trebalo da bude izgrađena.

Inače, posljednji tender raspisan još prošle godine, kao što se i očekivalo, IDDEEA je poništila tek nedavno i to nakon što je Kancelarija za razmatranje žalbi uočila određene nepravilnosti. Na taj tender bilo je prijavljeno pet konzorcijuma, od kojih se tenderskim uslovima tražilo da samostalno izvrše sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu cjelovitog objekta, a rok za završetak je tri godine od dana uvođenja u posao.

Prema nezvaničnim informacijama, osnovni problem zbog čega ova zgrada još nije izgrađena je taj jer ne postoji volja da se to uradi. Izgovor onih koji se protive ovom projektu, uglavnom bošnjački političari, taj je da zemljište na kojem treba da se gradi zgrada nije u vlasništvu BiH, i pored toga što je Republika Srpska lokaciju na kojoj se nakada nalazila kasarna u Trapistima IDDEEA dala na korištenje na 99 godina bez ikakve naknade.