Uskoro sporazum o raspoređivanju Frontexa u BiH

BRISEL, SARAJEVO - BiH je jedina zemlja u regionu koja još nije zaključila sporazum sa Agencijom za evropsku graničnu i obalsku zaštitu EU - Frontex o rješavanju problema migracija, a trenutno se pregovara o novom sporazumu

Više zemalja EU je proteklih mjeseci zatražilo od Evropske komisije da ubrza postizanje dodatnih sporazuma Frontexa sa zemljama zapadnog Balkana, koji bi uključivali i raspoređivanje policijskih službenika Frontexa na graničnim prelazima i drugim lokacijama u zemljama s kojima se zaključuju sporazumi. Prije više od godinu dana zaključeno je nekoliko sporazuma između Evropske komisije i nekih zemalja u regionu, ali ne i sa BiH, jer je u Narodnoj skupštini RS aktiviran mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Nakon toga je EU, zbog pogoršanja situacije s migrantima, krenula u nove pregovore sa svim zemljama kako bi bili zaključeni dodatni sporazumi koji bi dali Frontexu još veća ovlaštenja.

U Evropskoj komisiji su nam ranije potvrdili da EU trenutno pregovara i s BiH o pojačanom sporazumu o saradnji s Frontexom.

"Novi sporazum će omogućiti Frontexu da pomogne partnerima u njihovim naporima da upravljaju migrantskim tokovima, preduprijedi ilegalne migracije i rješava prekogranični kriminal na čitavoj njihovoj teritoriji. Naši partneri bi trebalo da omoguće osoblju Frontexa da ima izvršna ovlaštenja, poput graničnih kontrola i registracija ljudi", naglasili su oni.

U Frontexu su za "Nezavisne novine" potvrdili da trenutno imaju zaključene sporazume s Albanijom, Crnom Gorom, Srbijom i Moldavijom, a da će uskoro na snagu stupiti sporazum sa Sjevernom Makedonijom.

"Agencija može da sprovodi ove operativne aktivnosti izvan EU samo kada se potpiše sporazum o statusu između zemlje u pitanju i EU. Važno je da se razumije da Frontex ne igra nikakvu ulogu u tom procesu jer se o sporazumu o statusu pregovara između Evropske komisije i zemlje koja nije u EU", pojasnili su nam oni.

Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH, rekao je za "Nezavisne novine" da trenutno prikupljaju mišljenja nadležnih organa u BiH na nacrt radnog dogovora o operativnoj saradnji između Frontexa i Ministarstva.

Kazao je da je Ministarstvo spoljnih poslova BiH dalo mišljenje da taj radni dogovor nema karakter međunarodnog sporazuma. Po pribavljanju mišljenja svih nadležnih institucija u BiH, kako je istakao, on će biti upućen Predsjedništvu BiH na odobrenje za zaključivanje.

"Imao sam čast da u razgovoru sa gospodinom Olivijerom Onidijem, zamjenikom direktora Direkcije za unutrašnje poslove Evropske komisije, dobijem uvjeravanja da Frontex neće raspoređivati svoje osoblje bez izričite dozvole nadležnih policijskih tijela u BiH. Ono što je meni kao ministru jako važno su i evropske integracije, ali i to da su one jedino moguće uz poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH", rekao je on.

Napomene radi, prošli sporazum Frontexa nije usvojen jer je u RS postojala zabrinutost da njime ne bi bila uvažena uloga Ministarstva unutrašnjih poslova RS, koje na teritoriji RS sprovodi sve aktivnosti u vezi sa menadžmentom migracija.

Problem s migracijama u EU nastao je nakon što je utvrđeno da je zapadni Balkan kao region najpropusniji za migrante koji dolaze is sjeverne Afrike i Azije u EU. Prema posljednjim dostupnim izvještajima Frontexa, više od polovine svih registrovanih ilegalnih migranata prešlo je preko teritorije zapadnog Balkana. Važno je napomenuti da "krivci" za ovu situaciju nisu samo zemlje regiona, već i zemlje na istoku EU, poput Bugarske i Rumunije. Nezadovoljna mjerama koje se sprovode u tim zemljama, Austrija je blokirala ulazak ove dvije zemlje u Šengen, jer očekuje da se i tamo više pažnje posveti suzbijanju nezakonitih migracija.

Ukoliko novi sporazum stupi na snagu, snage Frontexa bi zajedno s bezbjednosnim agencijama u BiH trebalo da kontrolišu kako se upravlja migracijama u BiH, a takođe će se insistirati i na humanom tretmanu u skladu s evropskim pravilima.*