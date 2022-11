Usporen saobraćaj po mokrim kolovozima

BANJALUKA- Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija usporeno, po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, zbog kiše koja pada, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

U kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično ima magle, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona.

Vozačima iz AMS savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu i podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme, bez obzira na vremenske uslove, na putevima u BiH zakonski obavezno.

Izmjene u saobraćaju su na dionicama na kojima se izvode radovi, Gradiška-Nova Topola - Klašnice, Krivače - Bileća, Banjaluka - Srpske Toplice, Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, Čelinac - Kotor Varoš, Sokolac - Podromanija, Teslić - Podjezera /entitetska granica/, Rudanka - Doboj.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na putevima Stari Majdan - Banjaluka, Prijedor - Kozarac, Prijedor - Stara Rijeka, u tunelima "Čeljigovići" na putu Lapišnica - LJubogošta i "Stambolčić" na dionici Pale - Podgrab.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac - Gornja Vijaka - Razboj, Razboj - Tedin Han i Tedin Han - Teslić, te Jezero - Šipovo.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran - Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje - Donja Trnova - Glavičice - Mezgraja.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom puta Foča - Goražde, u mjestu Filipovići i Ukrina - Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH radovi su u toku na putevima Sarajevo - Vogošća u ulici Alipašina, Žitomislići - Počitelj zbog čega na toj dionici svakodnevno od 9.00 do 12.15 časova i od 13.15 do 15.00 časova dolazi do obustave saobraćaja, kao i na području Donjeg Vakufa.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.