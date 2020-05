Ustavni sud BiH će se proglasiti nenadležnim za odluku CIK-a?

SARAJEVO - Ustavni sud BiH mogao bi se proglasiti nenadležnim da razmatra zahtjev SNSD-a da preispita odluku CIK BiH na osnovu koje su lokalni izbori sa 4. oktobra odgođeni za 15. novembar ove godine.

Ovo je stav većine pravnih stručnjaka u BiH kada je u pitanju zahtjev SNSD-a, koji je danas i zvanično uputio taj zahtjev.

"Uvjereni smo da smo uputili u potpunosti valjanu argumentaciju da je takva odluka donesena suprotno zakonu. CIK je imao mogućnost da izbore odgodi u određenoj izbornoj jedinici i to maksimalno za 30 dana", rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, za "Nezavisne" kaže da će se u ovom slučaju Ustavni sud BiH proglasiti nenadležnim, jer, po njegovom mišljenju, taj je slučaj za Sud BiH.

"To je za upravni spor na Sudu BiH. Ne znam koji pravnik je to radio SNSD-u, ali tvrdim da to nije za Ustavni sud jer će se on proglasiti nenadležnim u ovom slučaju", kazao je Trnka.

Mile Dmičić, profesor ustavnog prava, za "Nezavisne" kaže da on nema uvid u apelaciju SNSD-a, niti u to kome su je oni uputili, te da pretpostavlja da ima sasvim dovoljno pravnika u toj političkoj partiji koji znaju kome će uputiti taj zahtjev.

"Ne znam kome i da li je apelacija upućena, te da li je zaprimljena. Ustavni sud BiH, ako bi poštovao nekakva pravila u sudovanju, mogao bi da presignira adresu, zašto da ne. Ne mora o tome odlučivati, zašto ne bi presignirao", kazao je Dmičić.

Alma Čolo (SDA), predsjedavajuća Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma BiH, dijeli mišljenje sa Trnkom da bi se Ustavni sud BiH mogao proglasiti nenadležnim, te da će odbaciti apelaciju isto kao što je to uradio sa uputstvom o popunjavanju Doma naroda na nivou FBiH koje je donio CIK.

"U tom slučaju Ustavni sud BiH je rekao da on nije nadležan da ispituje akte niže pravne snage. Isto i u ovom slučaju odluka CIK-a je akt niže pravne snage", kaže Čolo za "Nezavisne".

Bariša Čolak (HDZ), predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Doma naroda BiH, za "Nezavisne" ističe da ne zna šta je napisano u tom aktu.

"Ako se vratimo unatrag i ako se sjećate onog famoznog uputstva CIK-a kojim su oni izvršili raspodjelu mandata u federalnom Domu naroda, tad se Ustavni sud proglasio nenadležnim, na način da je obrazložio da se radi o jednoj odluci, a ne radi se o zakonu", kazao je Čolak, te dodao da on i dan-danas misli da to obrazloženje i stav nisu dobri, jer, kako kaže, imate akt u kojem je koncentrirana zakonska materija.

Ističe da treba voditi računa da Ustavni sud BiH, kao ni Ustavni sud FBiH, ne mogu cijeniti zakonitost nekog akta, samo ustavnost.

"Ograničio bih se jer ne znam šta piše u zahtjevu, ali se da zaključiti iz onoga što sam vam rekao šta se desilo u prethodnom slučaju uputstva CIK-a", kazao je Čolak.

Aleksandra Pandurević, član Glavnog odbora SDS-a, rekla je danas da je SNSD-ov zahtjev još jedan primjer nedosljednog ponašanja ove stranke.