Ustavni sud BiH ruši odluku o izborima?

​BANJALUKA, SARAJEVO - Zbog odgađanja lokalnih izbora u BiH sa 4. oktobra na 15. novembar SNSD će sutra ujutro podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH, u kojoj će tražiti ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije BiH o odgađanju izbora, rekao je "Nezavisnim" Luka Petrović, generalni sekretar te stranke.

Petrović je najavio podnošenje apelacije uz obrazloženje da SDS i PDP "čine sve da odgode lokalne izbore i da koalicija sa SDA bude što stabilnija".

Vehid Šehić, direktor koalicije "Pod lupom" i bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH, za "Nezavisne" kaže da je odluka CIK-a potpuno nezakonita i da nema zakonsko uporište, čak i kad bi se, kako kaže, postojeće zakonske norme tumačile široko. Kako tvrdi, Izborni zakon, pored redovnih, prepoznaje samo tri različita tipa izbora, i to privremene, odgođene i ponovljene. Izbori se mogu odgoditi na biračkom mjestu ili u izbornoj jedinici samo u slučaju neke nepogode, poput poplava ili slično.

"U tom slučaju CIK donosi odluku kojom se izbori mogu održati sedam dana nakon redovnih, a najkasnije 30 dana od održanih redovnih izbora", rekao je Šehić i dodao da je problematično, ne samo to što su izbori pomjereni na 15. novembar, što je više od mjesec dana u odnosu na redovni termin, već i to što redovni izbori ne bi ni bili održani, na osnovu kojih bi se mogli raspisati odgođeni izbori.

"Konačnu odluku donijeće sud, ali po mom mišljenju, oni su uradili nešto što Zakon apsolutno ne dozvoljava. Ništa od toga što je urađeno, po mom mišljenju, nije u skladu sa Zakonom", rekao je Šehić. Po njegovim riječima, međutim, to je samo dio problema jer, kako objašnjava, Izborni zakon propisuje da se u izbornoj godini mora obezbijediti finansiranje te da to znači da budžet, iako još nije usvojen, mora imati i u privremenoj formi sredstva za održavanje izbora. Osim toga, problematično je i to što je CIK, kako naglašava, raspisao javne nabavke za izborne materijale na dan na koji je odgodio izbore, a da to nije uradio 7. maja.

"Kad je trebalo da raspišu izbore, rekli su da nema novca za javne nabavke, jer nije usvojen budžet, a sad kažu da mogu javne nabavke iako nije usvojen budžet. To je vrlo čudno, jer ja pitam kako tada nije moglo, a sad može", kaže Šehić.

Borjana Krišto, zamjenik predsjednika HDZ BiH, ocijenila je za Srnu da CIK nije imao zakonskog osnova da prolongira održavanje lokalnih izbora te tvrdi da je dio članova izabran nezakonito i da su počeli da rade ne poštujući Zakon.

"Niko ne spori da sredstva za održavanje lokalnih izbora treba obezbijediti, ali ne vidim nijedno zakonsko utemeljenje na osnovu koga je CIK donio odluku o prolongiranju izbora", rekla je Krišto.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, juče je ponovio da je odluka o odgađanju izbora nezakonita te da nije donesen ni rokovnik, iako je to obaveza po Zakonu.

"Nakon toga je potpuno nezakonito određen neki drugi termin, koji nema uporište ni u jednom članu Zakona, te je 15. novembar izvađen negdje 'iz džepa'", rekao je on. Mićo Mićić, predsjednik novoformirane SDSS rekao je da su spremni za izbore ma kada se oni budu održali.

Podsjećanja radi, u PDPu i SDSu tvrde da se u SNSDu boje izbora te ističu da su njihovi članovi u bh. parlamentu podržali imenovanje CIKa iako se danas na njih žale.