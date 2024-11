Ustavni sud BiH u četvrtak o Zakonu o imunitetu Republike Srpske

SARAJEVO - Ustavni sud BiH zakazao je za četvrtak, 14. novembra, plenarnu sjednicu na čijem je dnevnom redu zahtjev četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu usklađenosti članova Zakona o imunitetu Republike Srpske sa Ustavom BiH.

Zahtjev se odnosi na članove tri, četiri i šest ovog zakona, koji podrazumijevaju da poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegati u Vijeću naroda Srpske neće biti krivično ili građanski odgovorni za izraženo mišljenje, davanje glasa ili bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u ovim tijelima za vrijeme trajanja mandata i nakon prestanka, navodi Srna.

Član tri podrazumijeva i to da predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi Vlade Srpske neće biti krivično ili građanski odgovorni za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti za vrijeme trajanja mandata i nakon prestanka. Član četiri odnosi se na to da se pod postupcima izvršenim u okviru dužnosti podrazumijevaju postupci koji proističu iz dužnosti koju lice obavlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili Vijeću naroda Srpske i koju lice obavlja na funkciji predsjednika ili potpredsjednika Republike ili člana Vlade Republike Srpske. Član šest Zakona o imunitetu Republike Srpske podrazumijeva da, ukoliko u toku krivičnog postupka koji se vodi protiv lica iz člana tri ovog zakona, to lice izjavi da je postupak koji je osnova za pokretanje krivičnog postupka izvršen u okviru njegovih dužnosti, pitanje imuniteta rješava Ustavni sud Srpske kao prethodno pitanje.

Podnosioci ovog zahtjeva pred Ustavnim sudom su delegati Šefik Džaferović, Dženan Đonlagić, Džemal Smajić i Safet Softić.

