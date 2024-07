Ustavni sud RS odlučio: Dragana Čavka je bošnjački član UO RTRS-a

BANJALUKA – Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske utvrdilo je da nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS kojim su tvrdili da imenovanje Dragana Čavke u Upravni odbor RTRS kao pripadnice bošnjačkog naroda predstavlja povredu vitalnog nacionalnog interesa tog naroda.

U pomenutom zahtjevu, podnosilac je istakao da je odlukom, kojom je Dragana Čavka izabrana za člana Upravnog odbora RTRS-a, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda jer postoji osnovana sumnja da je riječ o manipulaciji prilikom njenog izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti.

Klub Bošnjaka tvrdi da Ustavom garantovana zaštita prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, ne podrazumijeva samo brojčanu zastupljenost u institucijama vlasti, već i adekvatnu zastupljenost.

"To jeste da nosioci vlasti mogu biti pripadnici određenog konstitutivnog naroda ako su tu pripadnost stekli rođenjem ili se duži niz godina izjašnjavaju kao Bošnjaci, a ne kako određena profesija ili funkcija to zahtijeva", naveli su delegati ovog Kluba.

Odlučujući po ovom zahtjevu, iz Vijeća za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske pojasnili su da se navodi Kluba Bošnjaka ne mogu dovesti u vezu sa vitalnim nacionalnim interesima koji su definisani Ustavom Republike Srpske.

"Iz navoda obrazloženja zahtjeva se ne uočava u čemu se sastoji povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda da bude adekvatno zastupljen u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, s obzirom na činjenicu da se osporenom odlukom vrši izbor člana Upravnog odbora RTRS-a, koji ima status javnog preduzeća", rečeno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Podsjećanja radi, Narodna skupština Republike Srpske izglasala je imenovanje Dragane Čavke u Upravni odbor RTRS-a ispred reda Bošnjaka.

Odmah potom, delegati Kluba bošnjačkog naroda pokrenuli su mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, smatrajući da Čavka ne može biti imenovana kao predstavnica ovog naroda, te su tražili da ona dokaže da je Bošnjakinja.

Pošto Vijeće naroda RS na sjednici održanoj 20. juna nije postiglo saglasnost o vetu Kluba Bošnjaka, slučaj "Čavka" otišao je na Zajedničku komisiju NSRS i Vijeća naroda, ali na sjednici održanoj 2. jula takođe nije postignuta saglasnost, pa je sve preusmjereno na Ustavni sud Republike Srpske.

Nakon što je i sud odbio zahtjev bošnjačkih delegata u Vijeću naroda RS, ne postoje smetnje da Čavka preuzme funkciju člana Upravnog odbora RTRS-a.

"Tu je vjerovatno kraj priče i Ustavni sud RS je stavio tačku na to i ona može biti u Upravnom odboru", rekao je za "Nezavisne novine" Alija Tabaković, delegat Kluba bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS.

On ističe da nema ništa protiv da se bilo ko izjašnjava kako hoće, ali da na ovaj način nije korektno.

"To raditi od konkursa do konkursa je zaista ružno, nekorektno i to je po meni određeni vid prevare, a samim tim i krivičnog djela. Ranije se izjašnjavala kao Srpkinja, sada kao Bošnjakinja, a možda će za četiri godine biti iz reda ostalih ili Hrvatica. Tome se mora stati u kraj", poručio je Tabaković.

Dragana Čavka, ranije je za "Nezavisne novine" istakla da u svemu ne vidi ništa sporno, te da nije prekršila nijedno pravo niti zakon.

