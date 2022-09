Ustavni sud stavio van snage Zakon​ o nepokretnoj imovini Srpske

SARAJEVO - Ustavni Sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske jer je kako tvrde, to nadležnost Bosne i Hercegovine.

Ova odluka Ustavnog suda BiH uslijedila je nakon što je šest delegata Doma naroda Parlamentrne skupštine BiH podnijelo zahtjev za ocjenu ustavnosti, a u samoj odluci navedeno je i to da Republika Srpsak nema ustavnu nadležnost za regulisanje te pravne materije.

"Sud je ponovio svoje stanovište iz ranijih odluka o tome da je država pokušala da riješi to pitanje putem formiranja Komisije za državnu imovinu. U tom pravcu je dijelovao i visoki predstavnik za BiH. Međutim, Ustavni sud je konstatovao da to pitanje nije riješeno i da postoji istinska nužnost, te pozitivna obaveza da BiH to pitanje riješi što je prije moguće", navedeno je u saopštenju iz Ustavnog suda nakon završene plenarne sjednice.